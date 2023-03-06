D vitamini eksikliğinin kış ayının en büyük problemlerinden olduğu biliniyor. Uzmanlar D vitamini eksikliğine müdahale edilmemesinin ciddi sakatlıklara neden olabileceğini açıklıyor. D vitamini eksikliği belirtilerine dikkat etmek ve bu eksikliği gidermek için doktora başvurmak gerekiyor.

D Vitamini Eksikliği Neden Olur?

D vitamini eksikliğin yol açan farklı nedenler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Vücut içerisinde kalsiferol isimli bileşen güneş ışınları ile karşılaştığında D vitamini üretimini sağlar. Bu yüzden kişiler yeterli güneş ışığı alamadığında vücut ihtiyaç duyduğu D vitamini alamayabilir. Bu da D vitamini eksikliğine yol açar.

Obezite hastalığı olan kişilerin D vitamini ihtiyacı daha fazla olduğu için D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir.

Gebelik ile birlikte D vitamini eksikliği belirebilir.

Koyu tenli kişiler güneş ışığının faydalarını daha zor alır. Bu yüzden beyaz tenlilere göre ten rengi daha koyu olan kişiler özellikle kış aylarında güneş kremi kullanımından uzak durmalıdır.

Yaşın ilerlemesi de D vitamini eksikliğinin nedenlerinden biridir. Deri yaş ilerledikçe inceldiği için eskiye göre daha az D vitamini üretir.

D Vitamini Eksikliği Nelere Yol Açar?

D vitamininin fazlalığı kadar eksikliği de insan vücudu için zararlı durumları ortaya çıkarır. D vitamini eksikliği ile birlikte aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

Eklemlerde ağrı ve sızı hissi

Vücudun genelinde hissedilen şiddetli ağrılar

Yürürken zorluk çekme

Kişinin kendisini sürekli yorgun ve halsiz hissetmesi

Güçsüz hissetme

Saç dökülmesinin hızlanması

Ruh halinde meydana gelen ani değişiklikler

Uykusuzluk

Ciltte koyulaşma

Göz altında morlukların meydana gelmesi

Kilo verme sürecinde zorlanma

Aşırı terleme

Ani üşüme ve titreme

Depresyon

Baş ağrısı

D Vitamini Eksikliği Belirtileri

D vitamini eksikliğinin belirtileri kimi kişilerde bariz bir şekilde kendini gösterirken kimi kişilerde ise sessizce ilerler. Günlük hayattaki iş ve stresten kaynaklı olarak ortaya çıkan yorgunluk ve halsizlik gibi benzer belirtiler taşıyan vitamini eksikliği çoğu zaman geç fark edilir. Bu yüzden D vitamini eksikliğinin belirtilerini kişiler dikkatli bir şekilde takip ederek, tedaviyi aksatmamaya özen göstermelidir. D vitamini eksikliği genel olarak vücut ve kemik ağrısı olarak kendini gösterir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi zayıflar ve kişilerde sık sık enfeksiyon görülür. İşte uzun süreli D vitamini eksikliğinin belirtileri:

Eklemlerde yoğun ağrılar

Hızlı değişen ruh halleri ve depresyon

Uyku problemi

Tırnaklarda kırılma

Baş ağrısı

Saç dökülmesi

Yürüme sırasında dizlerde ağrı

Kemik yapısında bozukluğun meydana gelmesi

Kaslarda güçsüzlük

Denge kaybı problemleri

Çocuklarda meydana gelen D vitamini eksikliği raşitizm isimli hastalığın ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Raşitizm hastalığı ile birlikte kemiklerde yumuşama meydana gelir. bu yumuşama ile birlikte kemik gelişimi yavaşlar. Çocukların bacaklarında ve ellerinde eğrilik, ayak ve el bileklerinde normale göre kalınlaşma, göğüs kemiğinde deformeler ve omurilikte eğrilikler meydana gelir. Bu yüzden çocuklarda D vitamini eksikliği olup olmadığı düzenli periyotlar ile kontrol edilmelidir.

D Vitamini Eksikliği Nasıl Giderilir?

D vitamini eksikliği geldiği andan itibaren kişinin tıbbi tedavinin yanı sıra beslenme düzenine ve yaşam şekline de dikkat etmesi gerekir. Bu yüzden doğal yollardan D vitamini almaya özen göstermelidir. D vitamini eksikliği için en temel kaynak güneştir. Eğer yaz aylarında ise kişiler, ciltlerine zarar vermeyecek ölçüde güneş ışından faydalanmalıdır. Bunun yanı sıra et ve balık ürünleri, süt ve süt ürünlerinin de tüketimini arttırmalıdır. D vitamini eksikliği olanlar yumurta sarısı da tüketebilir.

D Vitamini Eksikliği Kaç Günde Düzelir?

D vitamini eksikliğinin giderilmesi için en az 8 haftalık bir tedavi süresi uygulanmalıdır.







