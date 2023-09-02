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Denizli'de kum yüklü kamyon otobüsle çarpıştı, 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Denizli'de sabahın ilk saatlerinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

08:58 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Denizli Honaz tır ile otobüs çarpışması

Denizli Honaz tır ile otobüs çarpışması

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, çok sayıdaki kişi yaralandı.

DENİZLİ HONAZ İLÇESİNDE KUM YÜKLÜ TIR OTOBÜSE ÇARPTI

Kaza, sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle Otobüs ile TIR şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

KAZANIN NEDENİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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