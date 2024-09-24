Son depremler listesi güncellendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanan listeye göre; yurt genelinde yaşanan depremlerin bilgisi verildi. 24 Eylül Salı günü Erzurum, Kütahya, Sivas illerinde deprem olurken "En son deprem nerede, ne zaman ve saat kaçta oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi 24 Eylül 2024.