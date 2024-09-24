Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta deprem meydana geldiğini görüntüleyebilirsiniz. Muğla Datça VE Balıkesir İvrindi deprem ile son depremler listesi merak kazandı. Peki, bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 24 Eylül son dakika depremler listesi.
Son depremler listesi güncellendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanan listeye göre; yurt genelinde yaşanan depremlerin bilgisi verildi. 24 Eylül Salı günü Erzurum, Kütahya, Sivas illerinde deprem olurken "En son deprem nerede, ne zaman ve saat kaçta oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte son depremler listesi 24 Eylül 2024.
MUĞLA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Son ölçümlere göre saat 08.43'te Muğla Datça merkezli 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
24 EYLÜL BALIKESİR'DE DEPREM
AFAD ölçümlerine göre saat 04.20'de Balıkesir İvrindi'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.