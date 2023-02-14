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TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi ile depremzede bebeklerin kimlikleri belirleniyor

Kahramanmaraş depremlerinin refakatsiz çocukları için TÜBİKAT özel bir çalışma yaptı. 'DerinGÖRÜ' Yüz Tanıma Sistemi, şu ana kadar refakatsiz depremzede çocuklardan 78'ini ailelerine kavuşturdu. Depremzede çocuklar, bebeklerin kimlik belirleme işlemi nasıl yapılıyor? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

12:44 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
TÜBİTAK Deringörü

TÜBİTAK Deringörü

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Türkiye refakatsiz çocukların durumunu merak ederken TÜBİTAK tarafından özel bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin refakatçisi olmayan çocuklar için geliştirilen 'DerinGÖRÜ' Yüz Tanıma Sistemi ile şu ana kadar 78 çocuğun ailelerine kavuşturulduğunu bildirdi. Ayrıca 200 bini geçen koruyucu aile başvurusu olduğunu açıkladı.

TÜBİTAK DERİNGÖRÜ UYGULAMASI NEDİR?

Aile ve Sosal Hizmetler Bakanlığı bu konuda yeni bir sistem kullanmaya başladı. TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi, kimliği belirlenemeyen çocukların bulunması için kullanılıyor.

Deringörü sisteminde en çok kullanılan bölümler yüz kayıt işlemleri ve galeride benzerlik tespiti. Yüz kayıt işlemlerinde çocukların bilgileri sisteme dahil ediliyor. Galeride benzerlik tespitinde ise sistemde olan çocuklar ile ihbarı yapılan çocuklar arasında benzerlik kuruluyor.

"Yeni bir yüz imzası eklioruz. Çocukların fiziksel diğer özellikleri, yanında bulunan ayırt edici eşyalar, kıyafetler. Enkazdan hangi bölgeden çıktı, bunlara ilişkin de bilgileri ekliyoruz".

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAF EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bir çocuğun fotoğrafını yüklediğimizde, galeride resim benzerliği tespiti kısmına geliyorum.Çocuklara yönelik bir indeks çıkarıyor bu sistem. Çocukların yüzlerini tarayarak en yakın benzerlik oranını en üste alarak, ardından çocuğa ilişkin diğer benzerlik oranları ile birlikte bir indeks çıkartıyor.

Böylece çocukların bilgilerini karşılaştırarak eşleştirme yapılıyor. Ve aile bilgilerine ulaşılan çocuklar için il müdürlükleri ile iletişime geçiliyor.

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#deringörü uygulaması
#kimlik belirleme
#depremzede
2 saat önce
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TÜBİTAK'ın geliştirdiği "Deringörü" sistemi ile depremzede bebeklerin kimlikleri belirleniyor
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