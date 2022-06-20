Özgün DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak binlerce kişi DGS sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Her yıl sözel ve sayısal bölümlerden oluşan yetenek testi uygulanan sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyenlerin gündeminde yer alan DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS sınav yerleri yayınlandı mı 2022? ais.osym.gov.tr DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
DGS 2022 sınav giriş belgesi

DGS yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. 2022 DGS öncesinde ise adaylar heyecanla sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarihi bekliyor. İki yıllık eğitimi dört yıla tamamlamak adına girilen DGS sınavı ne zaman, giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak?

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Son başvuruları 31 Mayıs'ta biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz 2022 olarak belirlendi. DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 yılında 3 Temmuz'da düzenlenecek. Ancak henüz sınav giriş bilgisini gösteren sınav giriiş belgesinin yayımlanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da yapılan sınavın giriş yerleri ise 1 Temmuz'da belli olmuştu. Giriş belgesi yayımlandığında adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

DGS PUAN HESAPLAMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

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