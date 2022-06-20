TYT, AYT, YDT soru ve cevapları: 2022 YKS cevapları belli oldu!

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS maratonu sona erdi. Adaylar ilk gün oturumunda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci gün ilk oturumunda ise önce Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları; daha sonra Yabancı Dil Testi (YDT) karşısında ter döktü. Sınavın ardından 2022 YKS soruları ve cevapları kitapçığı da en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklama şöyle:

18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 19 Haziran 2022 tarihinde saat 19.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.