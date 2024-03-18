18 Mart 2024 Pazartesi İstanbul namaz vakitleri
18 Mart 2024 Pazartesi İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 05:39
- Güneş: 07:04
- Öğle: 13:17
- İkindi: 16:40
- Akşam: 19:21
- Yatsı: 20:40
18 Mart 2024 Pazartesi Ankara namaz vakitleri
18 Mart 2024 Pazartesi Ankara ezan saatleri
İmsak: 05:25
Güneş: 06:48
Öğle: 13:02
İkindi: 16:25
Akşam: 19:05
Yatsı: 20:23
18 Mart 2024 Pazartesi İzmir namaz vakitleri
14 Mart 2024 Perşembe İzmir ezan saatleri
İmsak: 05:49
Güneş: 07:11
Öğle: 13:25
İkindi: 16:48
Akşam: 19:28
Yatsı: 20:44
18 Mart 2024 Pazartesi Antalya namaz vakitleri
18 Mart 2024 Pazartesi Antalya ezan saatleri
İmsak: 05:37
Güneş: 06:57
Öğle: 13:10
İkindi: 16:35
Akşam: 19:14
Yatsı: 20:28
18 Mart 2024 Pazartesi Bursa namaz vakitleri
18 Mart 2024 Pazartesi Bursa ezan saatleri
İmsak: 05:39
Güneş: 07:03
Öğle: 13:17
İkindi: 16:40
Akşam: 19:20
Yatsı: 20:39
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.