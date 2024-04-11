Türkiye'de vatandaşlara sağlanan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz desteği, Mayıs 2024 itibarıyla sona erecek. Geçen yıl Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu uygulama, hane bütçelerine önemli bir rahatlama sağlamıştı. Bu destekle birlikte, kış aylarında vatandaşların doğalgaz faturalarında ciddi bir düşüş yaşandı. Peki, ücretsiz doğlagaz desteği ödemelerinde son tarih ne olacak?

25 METREKÜP DOĞALGAZI ÜCRETSİZ KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti. Daha sonra yayımlanan kararname ile konutların yanı sıra ibadethane ve cemevi abonelerinin de bu müjdeden faydalanması sağlanmıştı. Bu kapsamda 19,7 milyon abone Nisan 2023’te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman bitecek sorusu merak edilirken devlet tarafından verilen desteğin detayları da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecek. Bu nedenle 19,7 milyon haneye bu ay son kez 150 liraya denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilecek.







