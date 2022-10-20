Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, 2022 bilet fiyatları ne kadar?
Muhteşem manzarasıyla herkesin gönlünde taht kuran Doğu Ekspresi 15 Aralık’ta seferlere başlıyor. Koronavirüs sebebiyle geçen yıl seferlerine ara verilen Doğu Ekspresinin tekrar seferlere başlaması şimdiden seyahat tutkunlarını heyecanlandırdı. Ankara-Kars Demiryolu güzergahından geçen Doğu Ekspresinin manzarası, doğal güzellikleri, illerin kültürel yapıları yolcuları adeta büyülemekte. Peki Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresine bilet nasıl alınır? Doğu Ekspresi kaç gün sürer? Doğu Ekspresi rotasında hangi iller, hangi duraklar var? Yemek veriliyor mu? İşte soruların cevapları.
Dünyanın en güzel demiryolu seyahatlerinden biri olan Doğu Ekspresinin, gördüğü yoğun talep sebebiyle biletleri çabuk tükenmektedir. 15 Mayıs 1949'da ilk seferine çıkan Doğu Ekspresi karşılıklı olarak her gün Ankara-Kars kesiminde işliyor. Mevcut Doğu Ekspresi'ne talep artışı mevcut kapasiteyle karşılanamadığından Ankara ile Kars arasında sadece turizm amaçlı yeni bir tren işletilmeye başlandı. Artık 2 Doğu Ekspresi bulunuyor. Doğu Ekspresi Ana Hat Treni ve Turistik Doğu Ekspresi. İşte detaylar.
2022 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Tek yön 2022 fiyatları şu şekilde:
Turistik Doğu Ekspresi
Yataklı vagonda 2 kişi alırsanız: 1300 TL. Yani kişi başı 650 TL’ye geliyor.
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Doğu Ekspresi Ana Hat Treni
Pulman: 82,50 TL. 7-12 yaş çocuklar 41.50 TL. 13-26 yaş arası gençler 70.50 TL. 65 yaş üstüler 41.50 TL. Örtülü Kuşetli: 132,50 TL, 7-12 yaş çocuklar 91 TL. 13-26 yaş arası gençler 120 TL. 65 yaş üstüler 91 TL.
DOĞU EKSPRESİ BİLET NASIL ALINIR?
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DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Ankara Kars yönü: 1 gün 7,5 saat sürüyor ve sadece Erzincan, İliç ve Erzurum’da duruyor. Ama uzamalar olabiliyor.
Kars Ankara yönü: 1 gün 5 saat 20 dakika sürüyor ve sadece Erzincan, Sivas-Divriği ve Bostankaya istasyonlarında duruyor.
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DOĞU EKSPRESİ ROTASINDA HANGİ İLLER HANGİ DURAKLAR BULUNUYOR?
Ankara – Kars İstikameti
Ankara Gar 15:55
Kayaş 16:09 16:13
Irmak 17:15 17:21
Yerköy 19:29 19:36
Boğazköprü 22:15 22:25
Kayseri 22:42 23:03
Sarıoğlan 00:01 00:05
İhsanlı 00:44 00:47
Hanlı 01:22 01:23
Sivas 02:25 02:58
Bostankaya 03:22 03:27
Çetinkaya 04:34 04:43
Divriği 05:49 06:05
İliç 07:04 10:24
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Eriç 11:01 11:07
Erzincan 12:17 12:23
Mercan 13:41 13:42
Çadırkaya 13:55 13:56
Erbaş 14:10 14:22
Ilıca 15:51 15:53
Palandöken 16:01 16:14
Sarıkamış 22:29 22:30
Selim 22:54 22:59
Kars 23:36
Kars – Ankara İstikameti
Kars Gar 22:20
Selim 22:58 23:00
Sarıkamış 23:27 23:28
Topdağı 00:08 00:09
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Horasan 00:50 00:51
Erzurum 02:15 02:35
Palandöken 02:45 03:00
Erzincan 06:20 09:45
Alp 10:17 10:18
Kemah 10:39 10:46
Eriç 11:04 11:06
İliç 11:41 11:43
Kemaliye Çaltı 12:14 12:15
Divriği 2:43 15:26
Çetinkaya 16:32 16:34
Tecer 17:27 17:28
Ulaş 17:34 17:38
Bostankaya 17:45 17:48
Sivas 18:12 20:21
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Hanlı 21:23 21:25
Karaözü 22:25 22:29
Gömeç 23:18 23:21
Kayseri 23:38 23:48
Keykubat 23:58 23:59
Boğazköprü 00:07 00:26
Beydeğirmeni 00:41 00:42
Yerköy 03:11 03:15
Irmak 05:25 05:31
Kayaş 06:41 06:45
Ankara Gar 06:57
DOĞU EKSPRESİNDE YEMEK VERİLİYOR MU?
Trende bir yemekli vagon var. İçinde bir restoran var. Klasik restoran yemekleri çıkıyor.