Özgün Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, 2022 bilet fiyatları ne kadar?
ÖZGÜN HABERLER

Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, 2022 bilet fiyatları ne kadar?

Muhteşem manzarasıyla herkesin gönlünde taht kuran Doğu Ekspresi 15 Aralık’ta seferlere başlıyor. Koronavirüs sebebiyle geçen yıl seferlerine ara verilen Doğu Ekspresinin tekrar seferlere başlaması şimdiden seyahat tutkunlarını heyecanlandırdı. Ankara-Kars Demiryolu güzergahından geçen Doğu Ekspresinin manzarası, doğal güzellikleri, illerin kültürel yapıları yolcuları adeta büyülemekte. Peki Doğu Ekspresi 2022 bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresine bilet nasıl alınır? Doğu Ekspresi kaç gün sürer? Doğu Ekspresi rotasında hangi iller, hangi duraklar var? Yemek veriliyor mu? İşte soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, 2022 bilet fiyatları ne kadar?
Doğu Ekspresi

Dünyanın en güzel demiryolu seyahatlerinden biri olan Doğu Ekspresinin, gördüğü yoğun talep sebebiyle biletleri çabuk tükenmektedir. 15 Mayıs 1949'da ilk seferine çıkan Doğu Ekspresi karşılıklı olarak her gün Ankara-Kars kesiminde işliyor. Mevcut Doğu Ekspresi'ne talep artışı mevcut kapasiteyle karşılanamadığından Ankara ile Kars arasında sadece turizm amaçlı yeni bir tren işletilmeye başlandı. Artık 2 Doğu Ekspresi bulunuyor. Doğu Ekspresi Ana Hat Treni ve Turistik Doğu Ekspresi. İşte detaylar.

2022 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Tek yön 2022 fiyatları şu şekilde:

Turistik Doğu Ekspresi

Yataklı vagonda 2 kişi alırsanız: 1300 TL. Yani kişi başı 650 TL’ye geliyor.

Doğu Ekspresi Ana Hat Treni

Pulman: 82,50 TL. 7-12 yaş çocuklar 41.50 TL. 13-26 yaş arası gençler 70.50 TL. 65 yaş üstüler 41.50 TL. Örtülü Kuşetli: 132,50 TL, 7-12 yaş çocuklar 91 TL. 13-26 yaş arası gençler 120 TL. 65 yaş üstüler 91 TL.

DOĞU EKSPRESİ BİLET NASIL ALINIR?

Biletinizi BURADAN satın alabilir aynı zamanda güncel fiyatlara ulaşabilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Ankara Kars yönü: 1 gün 7,5 saat sürüyor ve sadece Erzincan, İliç ve Erzurum’da duruyor. Ama uzamalar olabiliyor.

Kars Ankara yönü: 1 gün 5 saat 20 dakika sürüyor ve sadece Erzincan, Sivas-Divriği ve Bostankaya istasyonlarında duruyor.

DOĞU EKSPRESİ ROTASINDA HANGİ İLLER HANGİ DURAKLAR BULUNUYOR?

Ankara – Kars İstikameti

Ankara Gar 15:55

Kayaş 16:09 16:13

Irmak 17:15 17:21

Yerköy 19:29 19:36

Boğazköprü 22:15 22:25

Kayseri 22:42 23:03

Sarıoğlan 00:01 00:05

İhsanlı 00:44 00:47

Hanlı 01:22 01:23

Sivas 02:25 02:58

Bostankaya 03:22 03:27

Çetinkaya 04:34 04:43

Divriği 05:49 06:05

İliç 07:04 10:24

Eriç 11:01 11:07

Erzincan 12:17 12:23

Mercan 13:41 13:42

Çadırkaya 13:55 13:56

Erbaş 14:10 14:22

Ilıca 15:51 15:53

Palandöken 16:01 16:14

Sarıkamış 22:29 22:30

Selim 22:54 22:59

Kars 23:36

Kars – Ankara İstikameti

Kars Gar 22:20

Selim 22:58 23:00

Sarıkamış 23:27 23:28

Topdağı 00:08 00:09

Horasan 00:50 00:51

Erzurum 02:15 02:35

Palandöken 02:45 03:00

Erzincan 06:20 09:45

Alp 10:17 10:18

Kemah 10:39 10:46

Eriç 11:04 11:06

İliç 11:41 11:43

Kemaliye Çaltı 12:14 12:15

Divriği 2:43 15:26

Çetinkaya 16:32 16:34

Tecer 17:27 17:28

Ulaş 17:34 17:38

Bostankaya 17:45 17:48

Sivas 18:12 20:21

Hanlı 21:23 21:25

Karaözü 22:25 22:29

Gömeç 23:18 23:21

Kayseri 23:38 23:48

Keykubat 23:58 23:59

Boğazköprü 00:07 00:26

Beydeğirmeni 00:41 00:42

Yerköy 03:11 03:15

Irmak 05:25 05:31

Kayaş 06:41 06:45

Ankara Gar 06:57

DOĞU EKSPRESİNDE YEMEK VERİLİYOR MU?

Trende bir yemekli vagon var. İçinde bir restoran var. Klasik restoran yemekleri çıkıyor.

Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
FOTOĞRAF 7
Title
Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi’nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos’a kadar yer olmadığı belirtildi.
Title
Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.
Ankara’dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor.
Title
Doğu Ekspresi Anka’dan her gün saat 18.00'de Kars’tan ise saat 08.00'de hareket ediyor. Yataklı vagonları sayesinde rahatlığı ve yol boyu izlenen eşsiz manzara nedeniyle tren yolculuğu 7'den 70'e birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Uçak ve otobüs biletlerinin pahalı bulan, ya da masalsı bir yolculuk yapmak isteyenlerin ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi'nde 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı bildirildi.
Title
Ailesi ile Erzurum'dan Ankara'ya giden Nuri Kali, \"Erzurumluyum, Ankara'da görev yapıyorum. Treni denemek istedik. Bir de basında çok haberler çıkıyor. Rahat olduğunu düşünüyoruz. Deneyip nasıl gittiğini göreceğiz. Şu anda 3 kişi gidiyoruz. Fiyatlar da gayet makul, uçaklarla mukayese etmek mümkün değil. Bir de trenin emniyet açısından önemi var. Bir diğeri de bir anlamda hızlı trene yolcu sayısı olarak kapasiteyi göstermek açısından bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Ciddi anlamda hızlı tren istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, hatta doğu- batı arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında en önemli bir ihtiyacın lojistik destek olduğuna inanıyorum. Bu da hızlı tren\" diye konuştu.
Title
Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak için haftalar öncesinden yer ayırttığını söyleyen Demet Gülel, \"Artvin'de yaşıyorum. Kızımla kara yoluyla buraya geldik. Buradan Sivas'a trenle gideceğiz. Tren yolculuğunu ilk kez deneyeceğiz. Sivas'a biletler tek kişi 73, öğrenci ise 63 lira oluyor. Otobüs fiyatının nerede ise dörtte bir fiyatı\" dedi.
Title
Treni ucuz olduğu için tercih ettiğini belirten Yakup Akcaba ise \"Ankara'ya gidiyoruz. Tren daha ucuz, daha imkanlı, 700-800 TL olmuş bir otobüs bileti, biz onu nereden verelim? Trenle tek kişi 132 liraya gidiyoruz. Arada en az 600 lira fark var. 600 lirayı gider orada yeriz\" diye konuştu.
Title
Yapımına 1920'li yıllarda başlanan, Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbul- Erzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hattın birleşmesiyle birlikte 1973’te İstanbul- Kars arasında hizmete başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara-İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında seferlere başladı. (
Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi
Ankara ile Kars arasındaki 1310 kilometrelik yolu bir günde tamamlayan Doğu Ekspresi'nde yoğun ilgi nedeniyle 17 Ağustos'a kadar yer olmadığı belirtildi. Doğu Ekspresi ile 'ucuz' veya 'nostaljik' bir yolculuk yapmak isteyenler, biletlerini haftalar öncesi almak zorunda kalıyor.
Ankara'dan hareket eden 371 yolcu kapasiteli Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'u geçip son durağı olan Kars'a 1310 kilometrelik yolculuğunu bir günde tamamlıyor.
Kilosu 100 bin lira

Kilosu 100 bin lira

Dünyanın en pahalı baharatı.
ABDde savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı düştü

F-35 ​piste inerken yere çakıldı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı

Erdoğan ile Aliyev basın toplantısı düzenledi.

​Pınar Gültekin davasında yeni gelişme.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev tarafından Cebrayıl'da resmi törenle karşılanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''İşgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanını açtık. Ermenistan'ın Karabağ'ı ne hale getirdiğini Batı görmek istemiyor. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi. Azerbaycan vatandaşlarının öz vatanlarına olan hasreti sona ermiştir'' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye dünyada önemli güç merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Değerli kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye son yıllarda büyük ve başarılı yol kat etmiştir. Dünya çapında güç merkezinde dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.
DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı
Gündem

DAÜ dünya üniversiteler sıralamasında 501-600 bandında yer aldı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. 104 ülkeden 1,799 üniversitenin sıralamaya girme başarısını gösterdiği sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), geçtiğimiz yıl 801-1000 bandından büyük bir yükselişle ulaştığı 501-600 bandındaki yerini korudu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.