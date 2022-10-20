Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor, 2022 bilet fiyatları ne kadar?

Ailesi ile Erzurum'dan Ankara'ya giden Nuri Kali, \"Erzurumluyum, Ankara'da görev yapıyorum. Treni denemek istedik. Bir de basında çok haberler çıkıyor. Rahat olduğunu düşünüyoruz. Deneyip nasıl gittiğini göreceğiz. Şu anda 3 kişi gidiyoruz. Fiyatlar da gayet makul, uçaklarla mukayese etmek mümkün değil. Bir de trenin emniyet açısından önemi var. Bir diğeri de bir anlamda hızlı trene yolcu sayısı olarak kapasiteyi göstermek açısından bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Ciddi anlamda hızlı tren istiyoruz. Türkiye'nin gelişmesi, hatta doğu- batı arasındaki gelişmişlik farkının kapanmasında en önemli bir ihtiyacın lojistik destek olduğuna inanıyorum. Bu da hızlı tren\" diye konuştu.