Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu yatırımcıların takibinde. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Beklentiler TCMB’nin faizi yükselteceği. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ise piyasaları alt üst etti. Ons altın fiyatı 1.930,59 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa yarım altın 4.755,00 TL seviyesinde hareket ediyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise 1.324,95 TL. Peki çeyrek altın fiyatları ne oldu? Cumhuriyet, yarım, tam altın kaç TL? 14 ayar bilezik alış satış fiyatı nedir? Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumla ne yönde? İşte altın fiyatları son durum.