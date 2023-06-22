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Döviz kuru ve piyasalarda son durum: Dolar, Euro kaç TL?

Dolar kuru başta olmak üzere piyasalar pür dikkat bugünkü faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Son kapanışını 23.5548 TL 'den yapan Dolar/TL kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2023 Perşembe Euro ve İngiliz Sterlini ile birlikte internette araştırılıyor. Euro kapanışını 25.8763 TL'den gerçekleştirdi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? Konuya ilişkin detaylara ve güncel fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları.

09:55 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dolar, Euro fiyatları

Dolar, Euro fiyatları

Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan döneminin ilk faiz kararından beklentiler yükseltilmesi yönünde olurken 27 ay sonra artışın yaşanacağı ekonomistler tarafından tahmin ediliyor. Karar için gözler saat 14.00'e çevrildi. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı belli olacak. Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti. Faiz artırımı yönündeki en son karar ise Mart 2021'de verilmişti. Piyasaların odağında, karar metninde verilecek mesajlar da olacak.

Para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar yakından izlenecek. 22 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Haziran Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Dolar ne kadar, bugün kaç TL?

Son kapanışını 23.5548 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.5509 liradan, satış fiyatı ise 23.5588 liradan işlem görüyor.

Euro ne kadar?

%0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 25.8763 TL'den yapan euro şu anda 25.8678 TL alış ve 25.8849 TL satış fiyatına sahip.

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 30,0046 TL, Sterlin satış fiyatı 30,0485 TL.

Riyal ne kadar?

Suudi Arabistan Riyali alış fiyatı 6,2600 TL, satış fiyatı ise 6,2914 TL.

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