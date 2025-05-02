Döviz kurlarında haftanın son günü verileri açıklandı. Piyasalarda haftanın son işlem gününde dolar, avro ve sterlin gibi dövizlerin ne kadar olduğu sorgulanmaya devam ediyor. Yatırımcılar, anlık döviz kurları takibi ile alım satım işlemlerini sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Avro yükseldi mi, düştü mü? İngiliz Sterlini ne kadar? İsviçre Frangı ne kadar İşte 2 Mayıs tarihi itibarıyla piyasalardan güncel rakamlar.
Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasalarda haftanın son işlem günü, dolar, avro, sterlin kurlarındaki fiyatlar belli oldu. İşte güncel döviz kurları.
DOLAR, AVRO (EURO), İSVİÇRE FRANGI VE STERLİN NE KADAR?
İstanbul'da Çarşamba günü alış fiyatı 46,7400 TL, satış fiyatı 46,7500 TL iken; Cuma günü alış fiyatı 46,7600 TL, satış fiyatı ise 46,7700 TL’ye yükseldi.
DÖVİZ KURLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, avro 43,6620 liradan güne başladı. Serbest piyasada 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor. 43,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,6620 lira olarak belirlendi. Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,11 puan ve yüzde 1 artışla 9.169,54 puana yükseldi.
Toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,36 ile taş toprak oldu. Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyallerle pozitif seyrederken bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.
Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.