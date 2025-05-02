Döviz kurlarındaki dalgalanma devam ediyor. Piyasalarda haftanın son işlem günü, dolar, avro, sterlin kurlarındaki fiyatlar belli oldu. İşte güncel döviz kurları.





DOLAR, AVRO (EURO), İSVİÇRE FRANGI VE STERLİN NE KADAR?

ABD Doları:

İstanbul’da Çarşamba günü 38,4900 TL’den alınan dolar, 38,4910 TL’den satılıyordu. Cuma günü alış fiyatı 38,5540 TL’ye, satış fiyatı ise 38,5550 TL’ye yükseldi.

Ankara’da Çarşamba günü doların alış fiyatı 38,4600 TL, satış fiyatı 38,5400 TL idi. Cuma günü alış fiyatı 38,5240 TL’ye, satış fiyatı ise 38,6040 TL’ye çıktı.





Avro (Euro):

İstanbul’da Çarşamba günü alış 43,8670 TL, satış 43,8680 TL iken; Cuma günü alış fiyatı 43,8720 TL, satış fiyatı ise 43,8730 TL oldu.

Ankara’da ise Çarşamba günü alış 43,8270 TL, satış 43,9070 TL iken; Cuma günü alış 43,8320 TL’ye, satış ise 43,9120 TL’ye yükseldi.





İngiliz Sterlini:

İstanbul’da Çarşamba günü sterlin 51,3200 TL’den alınıp 51,3300 TL’den satılırken; Cuma günü alış fiyatı 51,4400 TL, satış fiyatı 51,4700 TL olarak gerçekleşti.

Ankara’da alış fiyatı Çarşamba günü 51,2600 TL iken Cuma günü 51,3800 TL’ye, satış fiyatı ise 51,4700 TL’den 51,5900 TL’ye çıktı.





İsviçre Frangı:

İstanbul'da Çarşamba günü alış fiyatı 46,7400 TL, satış fiyatı 46,7500 TL iken; Cuma günü alış fiyatı 46,7600 TL, satış fiyatı ise 46,7700 TL’ye yükseldi.





DÖVİZ KURLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, avro 43,6620 liradan güne başladı. Serbest piyasada 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor. 43,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,6620 lira olarak belirlendi. Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.





BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 9.169,54 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,11 puan ve yüzde 1 artışla 9.169,54 puana yükseldi.





Toplam işlem hacmi 32,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,36 ile taş toprak oldu. Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyallerle pozitif seyrederken bu durum yurt içi pay piyasalarına da yansıdı.



