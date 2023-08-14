14 Ağustos Pakistan'ın bağımsızlığının 76. yılı

Pakistan, Asya’nın güneyinde coğrafi konumu, etnik ve kültürel çeşitliliği ile stratejik önemi haiz dost bir ülkedir. Aramızda hayli mesafe olsa da dost sıcaklığını her zaman yanı başımızda hissettiğimiz kardeş bir halkın ülkesi. 1947 yılında bağımsızlığını kazandığından beri imkanlar ve engeller çemberinde yol almaya çalışıyor Pakistan. Ekonomik ve siyasal anlamda çalkantılı zamanlar geçirse de sahip olduğu potansiyelle gelecek için hep olumlu sinyaller gönderiyor bize. Türkiye-Pakistan ilişkileri son yıllarda özellikle de yapılan ve yapılmakta olan ortak projelerle büyük ivme kazandı. Bu sürecin artarak devam etmesi bekleniyor. Ancak tüm bu olumlu yönlere rağmen Pakistan’ın Türkiye’de yeterince tanınmadığı kanaatindeyiz. Çoğunlukla şiddet ve terör eksenli haberler ağından gündemimize getirilen Pakistan aslında sahip olduğu sosyo kültürel, siyasal ve ekonomik potansiyel ile bize başka şeyler söylüyor… Kendi yükü yanında Afgan cihadının ve sonrasındaki siyasi kaosun yükünü de çeken bir ülke aslında Pakistan. Bu özel bölümü Pakistan’ın gerçek fotoğrafından bir kesit sunmak için hazırladık.

Dr. Arif Alevi

Pakistan Devlet başkanı Dr. Arif Alevi

76 yıl önce bugün, Pakistan, Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah liderliğindeki alt kıta Müslümanlarının verdiği tarihi mücadelenin ardından bağımsızlığını kazandı. Hindistan Müslümanları, kendi bireysel ve toplu yaşamlarını İslam’ın öğretilerine göre özgürce düzenleyebilecekleri bir vatan istiyorlardı. Bugün, bizim sömürge yönetiminden kurtulma arayışımızda demokratik ve siyasi bir mücadelenin doruk noktasına işaret ediyor. Ulusumuzun atası tarafından tasavvur edildiği gibi daha güçlü ve müreffeh bir Pakistan inşa etme taahhüdümüzü yenilemenin zamanı geldi. Bu vesileyle, tüm Pakistan ulusunu sebat etmeye ve ülkenin kalkınması için canla başla çalışmaya davet ediyorum. Ulusun bugün karşı karşıya olduğu sosyal, politik, ekonomik ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için birleşmeye ihtiyaç vardır.

Şahbaz Şerif

Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif

Bugün, Kaid-i-Azam Muhammed Ali Cinnah’ın dinamik liderliği altında kendi evleri diyebilecekleri bir vatan yaratmak için mücadele etmek üzere bir araya gelen tüm erkek, kadın ve çocuklarımıza saygılarımızı sunuyoruz. 14 Ağustos sadece bir siyasi özgürlük kutlaması değil, bir ulusun devasa zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelme yeteneğinin bir kanıtıdır. 14 Ağustos sadece bir tarihten daha fazlasıdır, Pakistan ulusunun dayanıklılığının, cesaretinin ve özgürlüğe sarsılmaz bağlılığının bir simgesidir. Ulusun bugününü anması, geçmişin fedakarlıklarını yansıtmak, bugünün başarılarını kutlamak ve halkımız için daha parlak bir gelecek tasavvur etmek için bir fırsattır. Bağımsızlık Günümüz kutlu olsun!















