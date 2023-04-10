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Dünya

500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim restore ediliyor

Tayvan'da restorasyonunun yapıldığı ve Temmuz'da sergilenecek olan 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in nisan sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

16:11 . 10/04/2023 Pazartesi
AA
Tayvan'da 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu yapılıyor.

Tayvan'da 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in restorasyonu yapılıyor.

Tayvan'da 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in restorasyonunun yapıldığı ve nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.


Tayvan Milli Kütüphanesi, çok eski ve yıpranmış olması sebebiyle ağır hasar görmüş 500 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim'in onarımını nisan sonunda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.


Restore edilen Kur'an-ı Kerim, iki yıl önce Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olan Tayvan Tzu Chi Vakfı Türkiye Temsilcisi Faysal Hu tarafından, Tayvan merkezli Budist Tzu Chi Yardım Vakfının Kurucusu Dharma Ustası Cheng Yen'e hediye edildi.


Milli Kütüphanenin "Kitap Hastanesi" bölümünde eski metinler ve kaligrafik restorasyonda uzman Hsu Mei-wen, Cheng Yen'in hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i gözden geçirirken bazı sayfalarda karıncalara benzeyen böcekler gördüğünü, ardından da Milli Kütüphane yetkilileriyle temasa geçtiğini aktardı.


Hsu, el yazması kitabın iç sayfalarının restorasyonunun uzun ve zahmetli bir süreç olduğunu vurgulayarak, sadece bir sayfayı onarmanın yarım gününü aldığını dile getirdi.


500 yıllık Kur'an-ı Kerim temmuzda sergilenecek


Doğru malzemeleri bulmanın da çok zaman ve çaba gerektirdiğine işaret eden Hsu, Kur'an-ı Kerim sayfalarının malzemesiyle eşleşen keten lifleri bulmanın, tedarikçilerde benzerleri olmadığı için 8 ay sürdüğünü anlattı.


Hsu, sonunda Milli Kütüphanenin deposunda, kullanılabilir görünen bazı materyaller bulduğunu, daha sonra bunları Kur'an-ı Kerim'dekine benzer bir görünüm elde etmek için mineral pigmentle boyadığını söyledi.


Restorasyon sürecinde ciltten tozu, tohumları ve insan saçını temizlediğini, daha sonra da bunları sakladığını kaydeden Hsu, temmuzda sergilenecek Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra bu kalıntıların da sergileneceği bilgisini paylaştı.


Hsu, Kur'an-ı Kerim'in restorasyon sürecinde sona geldiklerine dikkati çekerek, sadece kapağının ve cildinin onarılma işleminin kaldığını kaydetti.


Kitap restorasyoncusu Hsu, ne Budist ne de Müslüman olmamasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in onarılması sürecinde asla domuz eti yemediğinin altını çizdi.





#Kur'an-ı Kerim
#Tayvan
#Restorasyon
1 saat önce
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