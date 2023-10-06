AB Konseyi Başkanı Michel Aliyev ve Paşinyan'ı ekim sonunda Brüksel'e davet edecek

Michel, AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın organizasyonunda Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4'lü toplantı yaptı.





Michel, basına yaptığı açıklamada, "potansiyel bir anlaşmaya ilişkin görüşmeleri başlatmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ay sonunda Brüksel'de yapılacak bir toplantıya davet edeceğini" söyledi.





AB Konseyi Başkanı, "İstikrarlı ve müreffeh bir Kafkasya'nın desteklenmesinde rol oynamaya kararlıyız. Gizli bir gündemimiz yok ve bu nedenle etkili bir muhatap olabileceğimize inanıyoruz" dedi.





Erdoğan ve Aliyev'in AST'ye katılmaması "büyük eksiklik"





AST Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılmaması, İspanya devlet televizyonu RTVE'nin dış politika uzmanlarınca "büyük bir eksiklik" olarak görüldü.





RTVE'de yapılan yorumlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dış politikada kilit bir isim olduğu" vurgulandı.





Granada'daki toplantının ana gündemi, Karabağ'daki gelişmelerden dolayı, önceden Azerbaycan ve Ermenistan olarak açıklanmış ancak Aliyev'in AST'ye katılmama kararı almasıyla bugünkü toplantı önemini kaybetmişti.





Azerbaycan, Aliyev ve Paşinyan arasında öngörülen toplantıya, AB Konseyi Başkanı Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'ın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını şart koymuş ancak bu kabul edilmeyince tepki göstererek AST'ye katılmama kararı almıştı.





Sönük ve ikili toplantılarla ağırlıklı geçen AST toplantılarının başaktörü ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.





AST'ye katılan 27 AB üyesi ile Birlik üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin liderleri gün sonunda Granada'nın, Endülüs İslam döneminden kalma ünlü El Hamra Sarayı'nı gezdi.



