|
Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel Aliyev ve Paşinyan'ı ekim sonunda Brüksel'e davet edecek

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ekim sonunda Brüksel'e davet edeceğini açıkladı.

08:52 . 6/10/2023 Cuma
AA
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbeycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Michel, AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın organizasyonunda Granada kentinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Toplantısı'nda, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4'lü toplantı yaptı.


Michel, basına yaptığı açıklamada, "potansiyel bir anlaşmaya ilişkin görüşmeleri başlatmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ay sonunda Brüksel'de yapılacak bir toplantıya davet edeceğini" söyledi.


AB Konseyi Başkanı, "İstikrarlı ve müreffeh bir Kafkasya'nın desteklenmesinde rol oynamaya kararlıyız. Gizli bir gündemimiz yok ve bu nedenle etkili bir muhatap olabileceğimize inanıyoruz" dedi.


Erdoğan ve Aliyev'in AST'ye katılmaması "büyük eksiklik"


AST Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılmaması, İspanya devlet televizyonu RTVE'nin dış politika uzmanlarınca "büyük bir eksiklik" olarak görüldü.


RTVE'de yapılan yorumlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dış politikada kilit bir isim olduğu" vurgulandı.


Granada'daki toplantının ana gündemi, Karabağ'daki gelişmelerden dolayı, önceden Azerbaycan ve Ermenistan olarak açıklanmış ancak Aliyev'in AST'ye katılmama kararı almasıyla bugünkü toplantı önemini kaybetmişti.


Azerbaycan, Aliyev ve Paşinyan arasında öngörülen toplantıya, AB Konseyi Başkanı Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'ın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını şart koymuş ancak bu kabul edilmeyince tepki göstererek AST'ye katılmama kararı almıştı.


Sönük ve ikili toplantılarla ağırlıklı geçen AST toplantılarının başaktörü ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy oldu.


AST'ye katılan 27 AB üyesi ile Birlik üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin liderleri gün sonunda Granada'nın, Endülüs İslam döneminden kalma ünlü El Hamra Sarayı'nı gezdi.


AST liderlerinin ziyaretinden dolayı El Hamra Sarayı, güvenlik gerekçesiyle 3 gün halk ziyaretlerine kapalı tutuldu.

#Charles Michel
#Avrupa Siyasi Topluluğu
#Granada
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FC Nordsjaelland’dan Ludogorets’e gol yağmuru: 7-1 | ÖZET