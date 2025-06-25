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ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken adım: 'İran'ı Bombala' şarkısı ile paylaştı

ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken adım: 'İran'ı Bombala' şarkısı ile paylaştı

11:1425/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.
Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını söylemişti.

İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmaların ardından ateşkes ilan edildi. Ancak bölgede tansiyon hâlâ yüksek. Ateşkesin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir adım geldi. Trump, sosyal medya paylaşımında, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini hedef alan B-2 bombardıman uçaklarının görüntülerini “İran’ı bombala” sözlerinin yer aldığı şarkıyla paylaştı.

İran-İsrail çatışmalarının ardından tansiyon düşmemişken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dün katıldığı NATO Zirvesi sonrasında sosyal medyada dikkat çeken bir hamle geldi. Trump, sosyal medya platformu Turth Social hesabından, B-2 uçaklarının ABD'nin İran'a saldırısında kullanılmasına ilişkin göndermeli bir paylaştım yaptı.

YouTube
ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonrası dikkat çeken adım: 'İran'ı Bombala' şarkısı ile paylaştı
Dünya
25 Haziran, Çarşamba

Şarkı seçimi dikkat çekti: 'İran'ı Bombala'

Paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının çeşitli görüntülerine yer verilirken arka planda Vince Vance ve The Valiants'ın 1980'de çıkardığı
"İran'ı bombala"
şarkısı yer aldı.
Şarkıda,
"İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala."
sözlerinin yanı sıra
"(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!'"
gibi ifadeler yer alıyor.

ABD B-2'lerle İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.



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