Küfürlü kavgalı ateşkes: Trump ilan etti İran ve İsrail uyacaklarını söyledi

Ortadoğu'da büyük gerilime neden olan haydut devlet İsrail'in İran'a saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün ilan ettiği ateşkesle şimdilik yerini sükunete bıraktı. Çatışmaları “12 Gün Savaşları” olarak niteleyen Trump, İran ve İsrail’in tam ve kapsamlı bir ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ateşkes dün Türkiye saati ile sabah 8'de devreye girdi. İşgalci güç saldırılar sonucu tüm hedeflerine ulaştığını iddia ederken, Tahran ise İsrail'in yenilgiyi kabul ettiğini ve tek taraflı ateşkesi kabul etmek zorunda kaldığını savundu. Anlaşma yürürlüğe girmeden önce taraflar karşılıklı saldırılarla birbirlerini hedef alırken sürecin kırılgan yapısını ortaya koydu. Taraflar arasında tansiyon düşmezken, işgalci gücün provokatif saldırıları neticesinde ateşkesin uzun soluklu olmayacağından endişe duyuluyor.





KARARI TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında yaklaşık iki haftadır süren ve dünya genelinde büyük endişe yaratan çatışmaların sona erdiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı duyuruda, iki tarafın "tam ve kapsamlı bir ateşkes" konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Trump, tarafların kalan görevlerini tamamlamaları için de yaklaşık 6 saatlik bir süre öngörüldüğünü belirtti. Daha sonra NBC kanalına demeç veren Trump, “Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek" ifadesini kullandı.





KATAR VE ABD ARABULUCU

El Cezire’nin haberine göre ateşkes görüşmelerinde Katar ve ABD arabulucu rolü oynadı. Habere göre Trump, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dahil olduğu görüşmelerde İsrail tarafının ikna edilmesinin ardından ise Trump, Katar Emiri ile temasa geçti. Trump’ın, Katar Emiri'nden İranlıları ikna etmesini istediği, ardından Katar Başbakanı’nın da sürece dahil olarak Tahran’la temas kurduğu bildirildi. İran tarafının da bu arabuluculuk sonucu ikna edildiği ve ateşkes anlaşmasına yanaştığı belirtildi.





GECE SAATLERİNDE VURDU

Ateşkes yürürlüğe girmeden önce İran ve İsrail, karşılıklı saldırılarla birbirini hedef aldı. İşgalci güç, Tahran’da 12 farklı noktaya saldırı gerçekleştirdiğini ve 100 mühimmat atarak hedefleri imha ettiğini duyurdu. Ateşkes öncesi İsrail'in Tahran'ın merkezindeki 7. Bölge için tahliye uyarısı duyurusu yayımlamasının ardından patlama sesleri duyuldu. İran medyası, İsrail'in Tahran'ın batısındaki Kerec, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye ile ülkenin kuzeyindeki Reşt kentlerinde ve Gilan eyaletinde saldırılar düzenlediğini bildirdi.





DAKİKALAR KALA BİRÜSSEBİ'Yİ VURDU

Saldırı sonrası İran’dan fırlatılan balistik füzeler, ateşkesin yürürlüğe girmesine dakikalar kala Birüssebi (Berşaba) kentini vurdu. Saldırıda 5 kişi öldü 20’den fazla kişi yaralandı. Saldırıda 14 füzenin fırlatıldığı bunlardan 2’sinin isabet ettiği ifade edildi. İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, "Sadık Vaat 3 Harekatı'nın 22. dalgasında işgal altındaki topraklara 14 füze atarak Siyonist rejimin askeri ve destek merkezlerini imha etti" ifadelerine yer verildi.





HERKES KENDİNİ GALİP İLAN ETTİ

Ateşkesin resmen devreye girmesiyle Tahran ve Tel Aviv yönetimleri, kendilerini galip ilan eden açıklamalarda bulundu. İsrail, İran’da kendine karşı tehditleri ortadan kaldırdığını belirtti. İsrail basınında yansıyan haberlere göre, Başbakan Netanyahu’nun gece saatlerindeki Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea’yla toplantısında, İsrail’in İran’a saldırılarında ‘tüm hedeflerini ulaştığı’ raporu sunuldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran ile İsrail arasındaki ateşkes sürecine ilişkin yayınladığı açıklamada, "Bu süreçte, kazanılan caydırıcı güç, 12 gün boyunca etkili bir şekilde kullanıldı ve her saldırıya zamanında ve dengeli şekilde karşılık verildi. Bu zafer, düşmanı pişman olmaya ve tek taraflı saldırılarını durdurmaya mecbur bıraktı" denildi.





FÜZE PROVOKASYONUYLA GERİLİM

Günün ilerleyen saatlerinde ise terör devleti, ateşkesi bozmak için yeni bir provokasyona girişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'ın ateşkesi bozarak İsrail'in Hayfa kentine balistik füze attığını iddia etti. Tahran'ın iddiayı yalanlamasında rağmen, işgalci İsrail uçakları Tahran'da bir hava radar üssünü, ABD'nin uyarısına rağmen bombaladı. İran saldırıya cevap vermezken İsrail'den yapılan açıklamada savaş uçaklarının sınırlı bir saldırı yaptığı kaydedildi. Saldırı sonrası işgalci güç tekrardan ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.





PEZEŞKİYAN'DAN MÜZAKERE İŞARETİ: ABD İLE ÇÖZMEYE HAZIRIZ

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail ile yaptığı ateşkese ilişkin, Tel Aviv'in ateşkese uyması durumunda Tahran'ın da uyacağını söyledi. Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşmesinde Pezeşkiyan, "Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir. Biz müzakere masasında, İran halkının meşru haklarını savunmaya ve bu hakların takipçisi olmaya hazırız" dedi. Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanile yaptığı görüşmede "İran ile ABD arasındaki meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız" dedi. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise nükleer çalışma sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için planlama yaptıklarını belirtti.





Donald Trump

Tel-Aviv'e yüklendi: Rejim değişikliğine karşıyım

ABD Başkanı Donald Trump NATO Zirvesi için uçağa binmeden önce ve uçakta açıklamalarda bulundu. Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirtip, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi. Hem İsrail'in hem de İran'ın Ortadoğu'daki ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Trump, İsrail’in ateşkes sonrası Tahran’a yaptığı saldırı öncesi, "İsrail'den gerçekten hiç memnun değilim. İsrail yine saldıracağını vurguladı. İsrail sakinleşmeli. İran sakinleşmeli” dedi. Trump, İsrail'in şu anda İran'a bomba atmasının “büyük bir ihlal” olacağını belirterek, İsrail'e “pilotlarınızı hemen eve çağırın" uyarısı yaptı. İran'ın nükleer kapasitesinin “yok olduğunu” belirten Trump, Tahran'ın nükleer programını asla yeniden inşa edemeyeceğini söyledi.





KÜFÜRLÜ KONUŞTU

Yine gazetecilerin ateşkesin sürdürülebilir liğine ilişkin sorusuna Trump, küfürlü bir dille yanıt verdi. İki ülkeye kızgın olduğunu ifade eden Trump, “They don’t know what the fu*k they doing (Ne b*k yaptıklarını bilmiyorlar) dedi.





SESİNİ YÜKSELTİP 'SALDIRILARI DURDUR' DEDİ

İsrail'den Jerusalem Post gazetesi, İsrail savaş uçakları ateşkesi bozarak Tahran'a doğru ilerlerken Trump'ın telefonda görüştüğü Başbakan Netanyahu'ya "Saldırıyı durdur" diyerek sesini yükselttiğini yazdı.





AP: NETANYAHU TRUMP'IN MESAJINI ALDI

Associated Press'in (AP) bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, üç nükleer tesisi hedef alan saldırıların ardından Netanyahu ile görüşen Trump, "artık savaşın durması ve diplomatik müzakerelere dönülmesi gerektiğini" vurgulayıp daha fazla müdahil olmayacaklarını söyledi. Yetkili, Netanyahu'nun mesajı aldığını söyledi.



