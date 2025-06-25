Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü: Gazze trajedisi sona ermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey şehrinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

"Gazze'deki trajedi sona ermeli"

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

"NATO'nun caydırıcı gücü pekiştirilmeli"

İki lider, NATO’nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.







