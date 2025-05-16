ABD gözden çıkarınca daha da canileşti: İki günde 200 kişiyi katletti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ziyaretine eş zamanlı olarak Gazze’deki saldırılarını artıran işgalci İsrail ordusu, önceki gece boyunca 74 Filistinliyi öldürdüğü saldırılarını dün de sürdürdü. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve çevresi ile kuzeydoğudaki Şuccaiyye Mahallesi’ne yoğunlaşan saldırılarda sabah saatlerinden itibaren 103 Filistinli yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın defacto lideri Muhammed Sinvar’ı bahane ederek Han Yunus’taki Avrupa Hastanesi’ni vuran işgal ordusu, hastanenin tamamen hizmet dışı kalmasına sebep oldu. Trump’ın ateşkes çağrıları yaptığı bir dönemde İsrail’in sivilleri hedef aldığı saldırılarını yoğunlaştırması işgal devletinin tek amacının katliam ve yıkım olduğunu ortaya koyuyor.





YALNIZLAŞTIKÇA VAHŞİLEŞİYOR

İsrail’in saldırıları yoğunlaştırması son dönemde bölgede yaşanan gelişmelere eş zamanlı geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı ile iletişimini kesmesi sonrası Washington ile diplomatik kriz yaşanıyor. Ortadoğu’ya diplomatik gerçekleştiren Trump, Netanyahu’nun engelleme çabalarına rağmen Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını ilan etti. İran ile süren nükleer müzakerelerde de İsrail’in askeri seçenekte ısrar etmesine karşılık ABD yönetimi anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. ABD’nin Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırıları düzenleyen İran destekli Husilerle anlaşması da Netanyahu’yu bölgesel denklemin dışına itiyor.





TRUMP’TAN ATEŞKES BASKISI

Ortadoğu ziyareti kapsamında Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Trump, Gazze’de ateşkes çağrıları yaptı. Trump’ın sözlerine paralel olarak Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un müzakerelerde yeni teklif sunduğu ve ateşkes için taraflara baskı yapıldığı aktarıldı.





ABD’DEN GAZZE’YE İNSANİ YARDIM

Dün ABD merkezli bir gelişme daha yaşandı. ABD yönetiminin desteğiyle Gazze Şeridi'ne yardım akışı sağlamak üzere kurulan insani yardım kuruluşu, mayıs sonuna kadar bölgedeki operasyonlarını başlatmak için İsrail ile anlaşmaya vardığını duyurdu. "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım girişinin mayıs sonuna kadar başlatılacağı bildirildi.





HAN YUNUS’TA BÜYÜK KATLİAM

Ateşkes baskısı artarken İsrail ordusunun dünkü saldırılarında öldürülen 103 Filistinliden 60’ı, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a düzenlenen bombardımanlarda yaşamını yitirdi. Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail güçlerinin büyük bir katliam işlediğini belirterek, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 60 kişinin öldüğünü ve bölgedeki Nasır Hastanesi’nin getirilen ceset ve yaralıların çokluğu nedeniyle hınca hınç dolduğunu bildirdi. İsrail saldırılarının ikisi Han Yunus’un doğusundaki Suheyle ve Huzaa beldelerini, biri de Han Yunus’un güneyindeki Kayzan bölgesinde bulunan bir evi hedef aldığı ifade edildi.





SON SIĞINAKLAR YOK EDİLİYOR

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri soykırım işleyen 53 bini aşkın sivili katleden ve binaların yüzde 90’ını tahrip eden İsrail ordusu, ayakta kalan birkaç hastaneyi de hedefe koyuyor. Han Yunus’taki Avrupa hastanesinin yanı sıra Gazze’nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastaneleri de dün işgal güçleri tarafından vuruldu. Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail’in Gazze’deki hastaneleri yoğun ve şiddetli hava saldırılarıyla hedef almasının sivillerin son sığınağını ve hayatta kalma şansını yok etmek anlamına geldiğini belirtti.



