Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı: Netanyahu geleceğimizi Gazze'nin kumlarına gömüyor

Eski İsrail Askeri İstihbarat Başkanı: Netanyahu geleceğimizi Gazze'nin kumlarına gömüyor

21:0615/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Amos Yadli, kaleme aldığı "Netanyahu, Geleceğimizi Gazze'nin Kumlarına Gömüyor" başlıklı makaleyi İsrail kanalının internet sayfasında yayımladı.
Amos Yadli, kaleme aldığı "Netanyahu, Geleceğimizi Gazze'nin Kumlarına Gömüyor" başlıklı makaleyi İsrail kanalının internet sayfasında yayımladı.

Eski İsrail Askeri İstihbarat Şubesi Başkanı Amos Yadlin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsraillilerin geleceğini "Gazze Şeridi'nin kumlarına gömüp yok ettiğini" İfade etti.

Amos Yadlin'in, strateji ve politika planlaması konusunda uzman emekli albay Oudi Avintal ile birlikte kaleme aldığı
"Netanyahu, Geleceğimizi Gazze'nin Kumlarına Gömüyor"
başlıklı makale, İsrail'in Kanal 12 televizyonunun internet sayfasında yayımlandı.

Makalede Yadlin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin bölgesel ilerleme, ekonomik refah, teknolojik gelişmeler ve artan siyasi koordinasyon konusunda ortak bir ABD-Arap vizyonunu yansıttığını ifade etti.

İsrail Askeri İstihbarat Şubesi Başkanı Amos Yadlin

Gazze'deki savaşın durması

"İsrail şimdi bu hızlı trene atlamak için tarihi bir fırsata sahip."
ifadesini kullanan Yadlin, İsrail'in bu fırsatı değerlendirebilmesi için Hamas'ı 7 Ekim saldırısını tekrarlamasını engelleyecek şekilde yenilgiye uğrattıktan sonra, askeri hedeflerine ulaşmış olan Gazze'deki savaşı durdurması gerektiğine işaret etti.

Yadlin, savaşın durmasının, İsrail'in esirlerin serbest bırakılması konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varmasına, Suudi Arabistan ile normalleşme sürecine yeniden odaklanmasına, Gazze sorununun çözümünde Arap devletlerinin katılımını sağlamasına ve İran'ın nükleer programını durduracak kriterler konusunda ABD ile koordinasyonun derinleştirilmesine olanak tanıyacağına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Olası kayıplar

Yadlin, hükümetin Hamas'a karşı "tam zafer" elde etme ve esirlerin serbest bırakılması için kısmi bir anlaşma yapılması yönünde baskı oluşturma bahanesiyle savaşı süresiz olarak genişletme konusunda ısrarcı olabileceği uyarısında bulundu.

Eski İstihbarat Şubesi Başkanı Yadlin, hükümetin bu konuda ısrar etmesi halinde
"savaşın hedeflerine ulaşamayacağını, İsrail'in itibarını zayıflatmaya ve izolasyonunu derinleştirmeye devam edeceğini ve Netanyahu'nun, bölgesel bir bozguncu olarak konumunu pekiştirmek için çalışacağını"
kaydetti.

Yadlin, giderek belirginleşen böyle bir senaryoda, ABD ve bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle İsrail'i savaşı sonlandırmaya zorlayabileceğini ya da Gazze'ye olan ilgilerini kaybedebileceklerini aktardı.

Bu durumun, İsrail'i sorunla tek başına bırakacağı gibi ABD-Körfez ülkeleri arasında yapay zeka ve çip alanındaki mega anlaşmaların ve öncü teknolojik projelerin de dışında bırakacağını belirten Yadlin, inatçılığın bedelinin siyasi izolasyon ve "tam zafer" yanılsaması uğruna ölen esirler olacağını vurguladı.

Hamas askerleri

Washington ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmeler

Yadlin, ABD'nin Tel Aviv politikasında bir değişim yaşandığına işaret ederek,
"Trump, Gazze'de kaçırılan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak, hatta başka anlaşmalara varmak için İsrail'in arkasından Hamas ile doğrudan görüşmeler yürüttü."
ifadesini kullandı.

Eski Askeri İstihbarat Başkanı, Washington ile Hamas arasında 12 Mayıs'ta varılan anlaşmayla ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın Gazze'den serbest bırakılmasının, İsrail'in bölgedeki ABD yönetiminin eylemlerinden uzaklaştırılma sürecinde bir başka dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bunun,
"İsrail politikasının Trump'ın Orta Doğu'da yaymak istediği stratejiye yardımcı olmadığı, aksine engel olduğu"
yönündeki Amerikan algısının bir ifadesi olduğunu kaydeden Yadlin, bunların hepsinin
"İsrail-ABD ilişkilerinin gücüne açık şekilde zarar veren parlak uyarı ışıkları"
olduğunu belirtti.

Yadlin, Netanyahu ve hükümetinin, Trump ile doğrudan bir siyasi çatışmaya girebileceğini ve Trump'ın, Gazze ile İran'a yönelik uzun süreli savaş için hayati önem taşıyan askeri yardımı kesmek gibi İsrail'i frenleyecek adımlar atabileceğini aktardı.

İkinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı ziyaretini 13 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar ve BAE'yi kapsayan bu Orta Doğu turunda İsrail'in yer almaması dikkat çekici bir istisna olarak değerlendiriliyor.




#ABD
#Binyamin Netanyahu
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs bedava mı? 2025 resmi açıklama