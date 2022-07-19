ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Rachel Levine çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmeleri için yasa istedi

ABD'nin ilk trans oramirali ve Sağlık Bakan Yardımcısı Rachel Levine, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çocukları yasalar çerçevesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları için desteklemek ve güçlendirmek için çağrıda bulundu.

"TRANS GENÇLER SAVUNMASIZ"

Çocukların sosyal hayatlarında savunmasız olduğunu öne süren Rachel Levine şu ifadeleri kullandı:

"Trans gençler savunmasız. Bazen okullarda veya topluluklarında önemli taciz ve zorbalığa maruz kalıyorlar. Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var, ancak transgender olmanın veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon veya endişeye yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Bu taciz ve zorbalık. Bu nedenle, tedavimizi gerçekten temellendirmek ve bu gençleri spor faaliyetlerine katılımlarını sınırlamamak ve hatta eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için onaylamak ve desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz."

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ABD'NİN İLK TRANS ORAMİRALİ OLMUŞTU

ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, geçtiğimiz yıl ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'ne oramiral olarak atanan ilk trans olmuştu.

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