Hayat İsveçli giyim markası H&Mden Türkiyede LGBT rezaleti Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
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İsveçli giyim markası H&M'den Türkiye'de 'LGBT' rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü

Dünya üzerindeki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda mağazası bulunan İsveç giyim markası H&M, yeni bir skandalla gündeme geldi. Terör sevici İsveç’e ait firma, Türkiye’de eşcinselliği ve türlü sapkınlığı yaymak üzere faaliyette bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveçli giyim markası H&Mden Türkiyede LGBT rezaleti: Sapkınlık projesine tepkiler çığ gibi büyüdü
İsveçli moda markası H&M, Türkiye'de skandal LGBT propagandası ise aileyi hedef aldı.

Türkiye'de bazı kesimlerin de destekleriyle ve de yapılan skandal eylemlerle gündeme getirilmeye çalışılan LGBT sapkınlığına bir destek de Türkiye'de birçok mağazası bulunan İsveçli giyim markasından geldi. İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında "LGBT" propagandası yapmaya başladı.

HM tarafından hazırlanan “Seçtiğim Ailem” başlıklı son ilanda, “Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın” diyerek her türlü sapkınlığın ülkemizde yaygınlaşması için çalışma başlattı.

İSVEÇ MARKASININ SAPKINLIĞI BÜYÜK İNFİALE NEDEN OLDU

Türkiye'deki aile kurumuna saldırmak için büyük firmalar tarafından da yapılmaya başlanan bu tarz paylaşımlar vatandaşı endişelendirirken boykot çağrıları da peş peşe geldi.

İşi giysi ürünleri satmak olan bir firmanın "LGBT" sapkınlığıyla ilgili sayfalarca normalleştirme ve özendirme paylaşımı yapıyor olması dikkat edilmesi gereken bir tehlike olarak vatandaşın gözünden kaçmıyor.

Paylaşımlara tepki gösteren vatandaşlar “Terör sevici İsveç’in sapkın HM markası ülkemizden kovulsun”, “Sapkın HM defol!” şeklinde paylaşımlar yaparken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de sapkınlığı protesto ettiği paylaşımında “Bu (H&M) bir İsveç markası. Türkiye'de birçok satış mağazası var. Hizmet ettikleri bu cinsiyetsizlik propagandasından sonra, bu markanın mağazalarından alışveriş yapmayı kesmeyi tavsiye ediyorum” diye yazdı. Birinci’nin paylaşımı da sapkınlığa tepki gösteren vatandaşlar tarafından destek gördü.

ÇORAP SKANDALI

İsveç giyim markası H&M'in daha önce de satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden olmuştu.

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