Dünya İsveçte yeni terör yasası 1 Temmuzda yürürlüğe giriyor
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İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

İsveç Meclisinde 31 Mayıs'ta kabul edilen yeni terör yasasının gelecek ayın başında yürürlüğe gireceği bildirildi. İsveç İstihbarat Teşkilatı SEPO'dan yapılan açıklamada, yeni yasada artırılan cezaların suçlular için bir sinyal değeri olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İsveçte yeni terör yasası 1 Temmuzda yürürlüğe giriyor
Arşiv.

İsveç Meclisinde kabul edilen yasaya göre, bir ülkeye yönelik terör amacıyla zarar verme ve kasıtlı suç işlemeye yönelik girişimler, terör suçu sayılabilecek.

Aktif terör örgütü üyeliği esnasında eylem yaptığı kanıtlanan kişinin azami hapis cezası altı yıldan yedi yıla çıkarıldı.

Basit terör suçlarına yönelik zaman aşımı kaldırılacak.

Terörizme fon sağlama, kamu düzenini bozmaya yönelik çağrı, terör örgütüne eleman sağlama ve terör eğitimi verme gibi suçlara, bir ila altı yıl hapis cezası verilebilecek. Söz konusu suçlar altı ay hapisle cezalandırılıyordu.

Suçun nerede işlendiğine bakılmayacak

İsveç mahkemeleri, suçu kimin işlediğine ve nerede işlendiğine bakılmaksızın tüm suçlar hakkında yargılama yapıp karar verebilecek.

Açıklamada, ülkenin, şiddet ve aşırılık yanlılarına sığınak olmaması gerektiği vurgulandı.

İsveç Meclisi, 31 Mayıs'ta terör suçlarına yönelik cezaların artırılmasına öngören yeni terör yasasını kabul etmişti.

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