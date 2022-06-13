Dünya Stoltenberg İsveç Türkiyenin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı
AVRUPA

Stoltenberg: İsveç Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK’ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etti. Türkiye’nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi AA
Stoltenberg: İsveç Türkiyenin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO üyelik başvurusu hakkında "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halindeyiz" dedi.

"TÜM MÜTTEFİKLERİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ELE ALMALIYIZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Pazartesi günü İsveç ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerini ele almalıyız" açıklamasında bulundu. Stoltenberg ayrıca, "Amaç, Türkiye'nin NATO üyeliği konusundaki itirazlarını bir an önce çözmek" dedi ve Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu bildirdi.

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz
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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in Türkiye'nin Stockholm'ün NATO üyelik başvurusunu onaylama taleplerini karşılamak için önemli adımlar attığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak geçen ay ittifaka katılmak için başvurmuştu. Ancak İsveç, terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle Ankara tarafından veto edilmişti.

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Jens Stoltenberg: Türkiye kadar terör saldırısına uğrayan NATO üyesi ülke yok
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Jens Stoltenberg: Türkiye kadar terör saldırısına uğrayan NATO üyesi ülke yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'ya yaptığı ziyarette kendisine yöneltilen soru üzerine “Hiçbir NATO üyesinin Türkiye'den daha fazla terör saldırısına uğramadığını anlamalıyız.' dedi. Yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adımızın 'Türkiye' şeklinde değişmesi sonrası, Stoltenberg de buna uyarak konuşmasında 'Türkiye' ifadesini kullandı.
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