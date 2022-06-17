Dünya İsveçten skandal görüntülere PKKyı açıkça kınadık savunması Gerekli tedbirler alındı
AVRUPA

İsveç'ten skandal görüntülere 'PKK'yı açıkça kınadık' savunması: Gerekli tedbirler alındı

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te, geride kalan gün terör örgütü PKK'nın paçavraları başkent Stockholm'ün sembol noktalarına yansıtılmıştı. Konuya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'gerekli önlemlerin alındığı' ve 'açık bir şekilde PKK'yı kınadıkları' duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveçten skandal görüntülere PKKyı açıkça kınadık savunması: Gerekli tedbirler alındı
İsveç'in başkentinde, sembol noktalarda terör örgütünün propagandası yapılmıştı

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atılmıştı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtılmıştı.

Konuya ilişkin bugün İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, İsveç'te projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla paylaşımlarla ilgili önlemler alındığını duyuruldu.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK" SAVUNMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Manipüle edildiğine inandığımız mesajlar ve görüntüler sosyal medyada İsveç'in PKK'yı desteklediğini iddia edilerek dolaşıyor. İlgili tedbirler alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"PKK'YI AÇIKÇA KINADIK"

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor."

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"İSVEÇ POLİSİ YAŞANANLARI DOĞRULADI"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, yaptığı açıklamada, sabah diplomatik polisle yaptığı görüşmede olayı doğruladığını söyledi.

Yunt, "Polis, Stockholm'de Globen Avicii Arena Spor Salonu'ndaki görüntüyü doğruladı. Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılan görüntünün de büyük ihtimalle doğru olduğunu belirtti." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla terör örgütüne ait sembollerin başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına ve Globen Avicii Arena Spor Salonu'nun tavanına yansıtıldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
FOTOĞRAF 5
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Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.<br><br>
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Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.<br>
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<br>Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti. <br><br>
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İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.

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