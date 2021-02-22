ABD’de bayraklar beş gün boyunca yarıya indirilecek

ABD’de koronavirüse bağlı can kaybının yarım milyonu aşmasının ardından Başkan Joe Biden’dan hayatını kaybedenler için emir geldi.

Beş gün boyunca bayraklar yarıya indirilecek

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın koronavirüsnedeniyle hayatını kaybeden 500 bin kişinin anısına önümüzdeki 5 gün boyunca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Psaki, Biden ve eşi Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff’ın ilerleyen saatlerde koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden 500 bin ABD’li için gün batımında düzenlenecek olan mum yakma töreni sırasında tüm Amerikalılardan bir dakikalık saygı duruşuna katılmalarını isteyeceklerini belirtti.

ABD'de korona bilançosu

ABD’de toplam vaka sayısı 28 milyon 774 bin 823’e, toplam can kaybı ise 511 bin 415’e ulaştı.

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