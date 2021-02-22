İngiltere Başbakanı Johnson kısıtlamaların sona ereceği tarihi açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’nin karantinadan çıkış planına değinerek, yol haritasının 4’er haftalık 4 aşamadan oluştuğunu belirtti.

Johnson, yol haritasının yeniden büyük ölçekli kısıtlamalara geri dönüşü önlemeye yönelik "ihtiyatlı" bir yaklaşım olacağını ifade etti.

"Aşılar virüsün yeni türlerine karşı da etkili"

"Tehdit önemli olmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Johnson, “İngiliz kamuoyunun kararlılığı ve NHS’mizin İngiltere genelinde 17,5 milyondan fazla insanı aşılamadaki olağanüstü başarısı nedeniyle bu adımları atabileceğiz” dedi.

Başbakan Johsnon, "Aşılama programı, bizim lehimize olan ihtimalleri dramatik bir şekilde değiştirdi. Sefil bir yıl, yerini çok farklı ve kıyaslanamayacak kadar daha iyi bir ilkbahar ve yaza bırakacak” ifadelerini kullandı.

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Virüsün yeni türleri hakkında konuşan Johnson, aşıların yeni türlere karşı etkili olacağını belirterek, “Tüm aşılarımızın ölüm ve ciddi hastalıkları azaltmada etkili olduğundan eminiz ve yeni türlere karşı etkili olduklarından şüphe etmemize gerek yok" dedi.

"21 Haziran'dan itibaren kısıtlamalar kalkıyor"

Başbakan Johnson, yol haritasının ilk aşamasında okulların 8 Mart’ta yeniden açılacağını ifade ederek, dışarıda asgari düzeyde sosyalleşmeye izin verileceğine dair söz verdi. Johnson, yol haritasına göre tüm sosyal kısıtlamaların 21 Haziran’dan itibaren kaldırılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Son 24 saatte 10 bin 641 yeni vaka

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 178 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 120 bin 757’ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 10 bin 641 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 126 bin 150’ye yükseldi.

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