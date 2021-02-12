Koronavirüs İngilterede koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düşüyor
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölü ve vaka sayıları düşüyor

İngiltere'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düşüyor

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 144 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, 758 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı ve vaka sayısındaki düşüşte karantina ve aşılamanın etkili olduğu düşünülüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 5 Ocak'tan beri karantina uygulanan ülkede vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. Ülkede virüs bulaştırma katsayısının temmuzdan itibaren ilk kez 1'in altına düştüğü açıklandı.

  • Can kaybının 1014, vaka sayısının 19 bin 114 olduğu 5 Şubat'a oranla son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 27,1, vaka sayısı da yüzde 26,3 azaldı.

Ülkede son 24 saatte can kaybı 758 artarak 116 bin 287, vaka sayısı da 15 bin 144 bin artışla 4 milyon 13 bin 799 oldu.

Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 14 milyon 12 bin 224'e çıktı, yetişkin nüfusun yüzde 25,6'sı aşılandı.

Can kaybı ve vaka sayısındaki düşüşte karantina ve aşılamanın etkili olduğu düşünülüyor.

Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzerindekilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan türünün ortaya çıkmasıyla ülkedeki vakalar ve buna bağlı can kayıpları ciddi oranda artmıştı.

Hükümet, salgınla mücadele için üçüncü kez karantinaya gidilmesi kararını almıştı.

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