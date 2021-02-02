İngiltere'de korkutan gelişme: Mutasyon da mutasyona uğradı

Koronavirüsle mücadelede zor günler yaşayan İngiltere, virüsün mutasyona uğraması sonrası üçüncü kez ulusal karantinaya gitmişti. BBC'nin Sky News’e dayandırdığı haberine kişilerden alınan bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliği etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor. Covid-19'dan ölenlerin sayısının 106 bini geçtiği İngiltere'de son dönemde virüsün yayılmasını önlemeye yönelik çabalar hız kazandı. Virüsün Güney Afrika varyantı için açıl test programı başlatılırken yeni seyahat yasakları devreye kondu.

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'MUTASYON GEÇİRMİŞ VARYANT VAKASI SAYISI AZ'

Uzmanlar, İngiltere'de E484K mutasyonun görüldüğü çok az varyant vakası olduğunu söylüyor. Bilim insanlarına göre, bu durum bu varyantın tüm versiyonlarında mutasyon olduğu anlamına gelmiyor.

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Yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir şey değil. Tüm virüsler, çoğalırken mutasyona uğruyor.

FOTOĞRAF 8 İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplam can kaybı 100 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 631 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 100 bin 126'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 20 bin 89 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi. İngiltere'de 11 Kasım 2020 tarihinde 50 bin olan toplam can kaybı, 76 gün sonra ikiye katlanarak 100 bini aştı. Ülkenin önde gelen gazeteleri feci tabloyu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Başbakan Boris Johnson, Salı günü düzenlediği basın toplantısında hükümetin attığı adımların tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm dedi. İngiltere’de korona korkunç boyutlarda: Ölü sayısı 100 bini geçti İngiltere'de görülen ve daha ölümcül olan mutasyonlu virüs, ülkeyi kırıp geçiriyor. Son 76 günde korona nedeniyle 50 bin kişinin vefatıyla birlikte ölü sayısı 100 bini geçti. Ülkenin önde gelen gazeteleri feci tabloyu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Öte yandan Başbakan Johnson, ölü sayısının 100 bini geçmesinden dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirttiği basın toplantısında, “Başbakan bendim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Derin şekilde üzüntü içindeyim. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dilerim; Babalar ve analar, kardeşler, kızlar ve oğullar..." ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Leicester Üniversitesi'nden virüs uzmanı Dr. Julian Tang, insanların karantina önlemlerine uymaya devam edip virüsün daha fazla mutasyon geçirmesine fırsat vermemesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tang, "Aksi halde virüs sadece yayılmaya devam etmez evrim de geçirir. Virüsün yayılması, yeni ortaya çıkan varyantlar için bir 'erime potası' olur" dedi.

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'VİRÜSÜN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇMASINA YARDIM EDİYOR'

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Bağışıklık tepkisinin ise eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor.

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Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

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'AŞILAR YENİDEN TASARLANABİLİR'

Uzmanlar, en kötü olasılıkla gerekmesi halinde aşıların birkaç hafta ya da ay içinde yeniden tasarlanabileceği ya da üzerinde küçük değişiklikler yapılabileceğini söylüyor.

Uzmanları sevindiren bir nokta ise varyantların birbirinden ayrışmak yerine benzer şekilde mutasyon geçirmeleri.

Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Ravi Gupta, "Bu, bize (virüslerin) tercih ettikleri bazı yollar olduğunu gösteriyor. Bu yolları aşıyla kapamak için çalışabiliriz" dedi.

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