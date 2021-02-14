İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyonu aştı İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi. Ülkede son 24 saatte 10 bin 972 Kovid-19 vaka tespit edildi, 258 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşılama programında "önemli bir dönüm noktasına" geldiklerini belirtti.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 20:18 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 20:32 AA