Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 496 bini geçti
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 496 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 532 artarak, 496 bini geçti. California eyaleti 3 milyon 465 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 569 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 821 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 855 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 89 bin 982 artışla 28 milyon 198 bin 566'ya çıktı.

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  • Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 500'den fazla kişi ölürken, şimdiye kadar 496 bin 65 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 18 milyon 153 bine ulaşırken, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 334 milyon 807 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

  • California eyaleti 3 milyon 465 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 569 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 821 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 855 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

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Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 904 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 811 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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