Peru'da eski devlet başkanına aşı krizi: Sağlık Bakanı istifa etti

Güney Amerika'da yer alan Peru'da, eski devlet başkanı Martin Vizcarra’nın koronavirüs aşılarının ülkeye gelmeden önce aşılanması krize neden oldu.

Sağlık Bakanı görevi bıraktı

Kongre üyeleri tarafından yoğun tepkiye maruz kalan Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, devlet başkanı Francisco Sagasti’ye istifasını sundu.

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"Bakan eleştiriler nedeniyle bitkin düştü"

Sagasti konuya ilişkin açıklamasında, Mazzetti'ye salgına karşı mücadelesinden ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Dün gece istifasını sundu. Onunla konuştum ve durum değerlendirmesi yaptık. Medyada ve kongrede çıkan tartışmalar nedeniyle bitkin olduğunu anladım. Kendisine yapılan muamele kötü ve haksız." ifadelerini kullandı.

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Peru'da salgının son durumu

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 227 bin 205 kişi koronavirüse yakalandı, 43 bin 491 kişi yaşamını yitirdi.