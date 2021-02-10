Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 milyon 357 bini aştı

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 817 bin, Hindistan'da 10 milyon 870 bin, Brezilya'da 9 milyon 612 bin ve Rusya'da 4 milyon 12 bini aştı.

ABD Başkanı Joe Biden, salgının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere ülkenin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle buluştu.

ABD'nin Texas eyaletinde, hakkındaki idam kararının infazını bekleyen mahkumun Kovid-19 nedeniyle öldüğü bildirilirken, ABD'de yapılan yeni bir araştırma ise ülkede her 3 kişiden birinin aşı olmak istemediğini ortaya koydu.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Almanya'da da üretimine başlandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ticaretin salgının etkisiyle 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 9 azaldığını bildirdi.

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının Kovid-19 semptomları arasında olabileceğini ortaya koyarken, İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, herkesin Kovid-19 aşısı olana kadar ülke dışında tatil yasağının devam edeceğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 23 Şubat'ta oynanması planlanan Atletico Madrid-Chelsea maçı, salgına karşı İspanyol hükümetinin aldığı tedbirlerden dolayı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılacak.

Hırvatistan'da 3 kişide Kovid-19'un İngiltere'de görülen türüne rastlandığı bildirildi.

Karadağ'da da son günlerde vakaların yeniden artması üzerine mevcut salgın tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı. Ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanırken, hafta sonları şehirlerarası ulaşımın da yasaklandığı bildirildi.

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İsrail'de bir aydan uzun süren karantinayla aşılama sayesinde Kovid-19 vakalarında son günlerde düşüş yaşandığı kaydedildi.

Çin, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Vuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti gibi bir uzman heyetinin, ABD'de incelemeler yapmasına izin vermesi için bu ülkeye çağrı yaptı.

Öte yandan DSÖ, Oxford-AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının, 65 yaş üstü kişiler de dahil olmak üzere, yetişkinlerde kullanılması tavsiyesinde bulundu.

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Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın aşısına şartlı onay verdi

Peru'ya dün, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 300 bin dozluk ilk sevkiyatı ulaştı. Başkent Lima'da Arzobispo Loayza Hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde görevli Dr. Josef Vallejos, böylece "ülkede Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi" olarak kayıtlara geçti.

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Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye de Kovid-19 aşısı yapıldı.

Pasifik ülkeleri, Çin Yeni Yılı'nı (Bahar Bayramı) salgının artması endişesiyle karşılıyor. Başta Çin olmak üzere Malezya, Tayland, Singapur ve Endonezya gibi bölge ülkelerinde yaşayan Çinliler, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre 12 Şubat’ta Fare Yılı'nı geride bırakarak Öküz Yılı'na Kovid-19 kısıtlamalarıyla girecek.

Kamboçya'da, Çin’in bağışladığı 1 milyon dozluk Kovid-19 aşısıyla karşı geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbe sonrası başta doktorlar ve sağlık çalışanlarınca başlatılan sivil itaatsizlik, Kovid-19 testlerinin aksamasına ve sağlık sisteminin çökmesine yol açtı.

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Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, salgının başladığı ve önlemlerin uygulandığı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19 düştü.

Gana'da, onlarca milletvekili ve Meclis çalışanında Kovid-19 tespit edildiği bildirildi. Meclis Başkanı Alban Bagbin, 17 milletvekili ve 151 Meclis çalışanında Kovid-19'a rastlanmasının ardından dezenfeksiyon çalışmaları için Meclisin 2 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak askıya alan Güney Afrika Cumhuriyeti, birinci faz aşılama çalışmalarında ABD'li ilaç şirketi Johnson Johnson'ın ürettiği aşıları kullanacak.

Güney Kore ise Oxford-AstraZeneca’nın Kovid-19 aşısını tüm yetişkinler için onayladığını açıkladı. Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, AstraZeneca’nın iki tam dozunu, firmanın 18 yaşın üzerindeki yetişkinlere uygulanan üçüncü aşama klinik deneyleri hakkında daha fazla veri sunması şartıyla onayladı.

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Tacikistan'da, son bir ayda Kovid-19 vakası tespit edilmedi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının ilk defa Nisan 2020'de görüldüğü Tacikistan'da, en son 10 Ocak'ta 3 vaka saptanırken, bu tarihten itibaren yeni vakaya rastlanmadı.

Katar ile Suudi Arabistan arasında 14 Şubat itibarıyla Ebu Semra Sınır Kapısı üzerinden Kovid-19 önlemlerine uyularak ticari faaliyetlerin başlayacağı bildirildi.

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