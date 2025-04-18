ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil Washington Post'a mektup yazdı: Beyaz Saray Filistin'in özgürlük fikrinden korkuyor

ABD'de 'yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi' olmasına rağmen gözaltına alınan Mahmud Halil Washington Post'a mektup yazdı. Yazdığı mektupta sınır dışı edilme ihtimalini vurgulayarak "Halkımın mavi gökyüzüne bakma ve yaklaşan bir füzeden korkmama hakkına inanıyorum" dedi.
ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'e destek gösterilere öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını protesto ettiği için anayasal haklarının elinden alındığını belirtti.
Filistinli aktivist Halil, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözaltı merkezinden Washington Post'a (WP) mektup yazdı.
Mektubunda, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olmasına rağmen sınır dışı edilme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Halil, ABD yönetiminin iddialarının "temelsiz ve magazin haberlerine dayalı" olduğunu ifade etti.
İnançları ve açıklamaları nedeniyle ABD yönetiminin "dış politikadaki çıkarlarını tehlikeye atmakla" itham edildiğini belirten Halil, şu ifadeyi kullandı:
Halil'in gözaltına alınması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ICE yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.