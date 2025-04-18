ABD'de gözaltına alınan Filistinli aktivist Halil Washington Post'a mektup yazdı: Beyaz Saray Filistin'in özgürlük fikrinden korkuyor

"Müslüman, Yahudi ve Hristiyan arkadaşlarım da dahil olmak üzere Columbia'da yanında durduğum binlerce öğrenci gibi ben de tüm insanların doğuştan eşit olduğuna inanıyorum. İnsan onuruna inanıyorum. Halkımın mavi gökyüzüne bakma ve yaklaşan bir füzeden korkmama hakkına inanıyorum."