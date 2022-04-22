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Dünya ABDde MEB burslusu Türk öğrenciye mükemmellik ödülü verildi Eseri bir yıl boyunca sergilenecek
AMERİKA

ABD'de MEB burslusu Türk öğrenciye mükemmellik ödülü verildi: Eseri bir yıl boyunca sergilenecek

ABD'de doktora çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu öğrenci Sena Karataş Öztürk, öğrencisi olduğu Florida Eyalet Üniversitesinden yağlı boya çalışmasıyla "mükemmellik" ödülü kazandı. Okulda düzenlenen ödül töreninde Türk öğrenciye ödülü bölüm hocaları tarafından takdim edilirken, eserinin üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergileneceği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABDde MEB burslusu Türk öğrenciye mükemmellik ödülü verildi: Eseri bir yıl boyunca sergilenecek
Sena Karataş Öztürk

Sanat Eğitimi bölümünde doktora yapan Sena Karataş Öztürk, üniversitenin farklı kategorilerde düzenlediği yarışmada "Fox Hill Tower" isimli yağlı boya çalışmasıyla "Görsel Sanatlarda Mükemmellik ve Başarı" ödülüne layık görüldü.

ESERİ BİR YIL BOYUNCA SERGİLENECEK

  • Okulda düzenlenen ödül töreninde Türk öğrenciye ödülü bölüm hocaları tarafından takdim edilirken, eserinin üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergileneceği belirtildi.

Sanatsal tema olarak, inşa edildikleri andan günümüze kadar toplumsal gerçekleri yansıtan kuleler ve kaleler gibi miras yapılarını seçtiğini belirten Öztürk, Paris'teki Eyfel Kulesi, İtalya'daki Pisa Kulesi ve İstanbul'daki Galata Kulesi gibi yapıların birçok tarihi döneme tanıklık eden tarihi eserler olduğunu, ancak zaman içerisinde bakımsızlık veya amacı dışında kullanımlardan dolayı zarar gördüklerini belirtti.

"TARİHİ MİRASIMIZA OLAN DUYARSIZ TAVRI VURGULUYORUM"

  • Sanat öğrencisi Öztürk, "Tarihi mirasımıza karşı bu duyarsız tavrı vurgulamak için tarihi kuleleri basit objeler, değersiz oyuncaklar gibi kavramsal olarak değerlendirerek deforme ediyor, soyut dışavurumcu olarak eskizlerimi tuvale aktarıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk öğrenci, 1878'den bu yana Amerikan tarihini simgeleyen Connecticut, Vernon'daki "Fox Hill Tower" isimli kuleyi de aynı duygularla resmettiğini kaydetti.

  • Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Sena Karataş Öztürk, 2018'de yüksek lisans eğitimi sırasında, Alabama Sanat Eğitimi Derneği tarafından da ödüle layık görülmüştü.

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