ABD'den Trump'ın Gazze'yi tehcir planına yeni kılıf

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın Gazze'yi tehcir planını 'insanların inşa sürecinde geçici olarak başka yerde yaşaması gerekeceği' yönündeki sözlerle haklı göstermeye çalıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyada tepkiyle karşılanan Gazze'yi tehcir planına yeni bir kılıf uyduruldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nin yaşanabilir durumda olmadığını öne sürerek, bölgenin yeniden inşası sırasında insanların "geçici olarak" başka bölgelere taşınmak zorunda kalacaklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sırasında insanların "
geçici olarak
" başka bölgelere taşınmak zorunda kalacaklarını ifade etti.
Gazze'yi tehcire 'geçici' kılıfı
Gazze'yi tehcire 'geçici' kılıfı
Rubio, Dominik Cumhuriyet'inde
Gazze Şeridi
hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, Gazze Şeridi'nde çok sayıda patlamamış mühimmat bulunduğunu ve "
yaşanabilir durumda olmadığını
" öne sürerek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası sırasında insanların "
geçici olarak
" başka bölgelere taşınmak zorunda kalacaklarını ifade etti.
Gazze'ye dönüş hakkında açıklama yapmadı
Gazze'ye dönüş hakkında açıklama yapmadı
Gazze'nin yeniden inşası için diğer ülkelerden yardım isteyen Rubio, "
Böyle bir yeri onarmak için insanların geçici bir süreliğine başka bir yerde yaşaması gerekeceği, gerçekçi bir durum
" ifadelerini kullandı. Rubio, Filistinlilerin
Gazze
'ye dönüp dönemeyeceği konusunda net bir açıklama yapmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, "
Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği
" ve "
ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı
" yönelik açıklamaları tüm dünyanın tepkisini çekmişti.
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