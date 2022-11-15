ABD'nin eski Suriye özel temsilcisinden Biden'a PKK' eleştirisi: Görmezden geliyor

Taksim'de PKK tarafından gerçekleştirilen hain bombalı saldırının ardından ABD'nin tutumunu eleştiren Joel Rayburn, Biden yönetiminin olayı görmezden geldiğini söyledi. PKK sorununun çözülememesi halinde ABD'nin çıkarlarının risk altında olduğunu belirten Rayburn, "Kuzeydoğu Suriye ve Irak'taki askeri varlığımız, Türkiye-PKK çatışması çözülemezse, ABD çıkarları risk altında" dedi.

'BİDEN GÖRMEZDEN GELİYOR'

ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi Joel Rayburn, Taksim patlamasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Türkiye-PKK çatışmasının USG'nin öncelik listesinde üst sıralara çıkması gerekiyor. Biden yöneticisi, yeniden patlamadan önce bu krizle başa çıkmak için bir an önce bölgeye bir elçi göndermelidir. Washington her zaman bu çatışmayı görmezden gelmeyi tercih ediyor, ancak bu yaklaşım artık sürdürülebilir değil. Türkiye ile vazgeçilmez NATO ittifakımız; Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğümüz kampanya; Ukrayna ve diğer krizler konusunda Türkiye ile işbirliğimiz; Kuzeydoğu Suriye ve Irak'taki askeri varlığımız Türkiye-PKK çatışması çözülemezse, tüm bu ABD çıkarları risk altında" ifadelerine kullandı.