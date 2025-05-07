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ABD'ye Kızıldeniz'de ardı ardına büyük şok: Savaş uçakları gizemli bir şekilde peş peşe düştü

ABD'ye Kızıldeniz'de ardı ardına büyük şok: Savaş uçakları gizemli bir şekilde peş peşe düştü

09:207/05/2025, Çarşamba
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USS Harry S. Truman uçak gemisi.
USS Harry S. Truman uçak gemisi.

ABD Donanması’na ait 60 milyon dolar değerindeki bir savaş uçağı, Truman Uçak Gemisi’nden denize düştü. Olayın ardından Pentagon, sarsıcı gelişmeyle ilgili olarak Deniz Kuvvetleri ve CENTCOM’dan resmi rapor talep etti.

ABD Donanması son dönemde ilginç gelişmelere sahne oluyor.


USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalanan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı, Kızıldeniz üzerinde bir kez daha düşüş yaşadı.


ABD'nin kaybı 120 milyon dolar


Uçak bir hafta arayla denize düşyerek kaybedilen ikinci savaş uçağı oldu. İki uçağın düşmesiyle ABD'nin kaybı 120 milyon doları buldu.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, CNN'e konuşan kaynaklardan ikisi, uçağın gemiye inişi sırasında yakalama kablosunda bir sorun yaşandığını ve pilot ile silah sistemleri subayının uçaktan fırlamak zorunda kaldığını belirtti. Pilotlar kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Uçağın denize çakıldığı ve henüz bulunamadığı gelen bilgiler arasında.



Öte yandan, İran destekli Husiler'in, Başkan Donald Trump'ın grupla ateşkes ilan ettiğini duyurmasından sonra, salı günü Truman gemisine yönelik "bir saldırı girişiminde bulunduğu" belirtildi. Dört kaynak bu bilgiyi doğruladı. Bu iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.


ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Deniz Kuvvetleri ve CENTCOM'dan açıklama istedi.


Geçtiğimiz hafta, Truman uçak gemisinden başka bir F/A-18 savaş uçağı denize düşmüştü. İlk raporlar, geminin Husiler'in saldırısından kaçmak için ani ve sert bir manevra yapmasının savaş uçağının denize düşmesine neden olduğunu işaret etmişti.




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