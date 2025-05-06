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İran ABD ile görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini duyurdu

İran ABD ile görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini duyurdu

21:176/05/2025, Salı
AA
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ABD ile İran arasındaki 3 Mayıs'ta lojistik nedenlerden dolayı ertelenen görüşmenin tarihi henüz belirlenmedi.
ABD ile İran arasındaki 3 Mayıs'ta lojistik nedenlerden dolayı ertelenen görüşmenin tarihi henüz belirlenmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tarihinin Umman tarafından açıklanacağını ve henüz tarihin kesinleşmediğini belirtti. Ertelenen müzakerenin lojistik nedenlerden dolayı ertelendiği duyurulmuştu.

İran ile ABD arasında geçen hafta ertelenen görüşmelerin dördüncü turunun tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tarihinin Umman tarafından açıklanacağını ve henüz tarihin kesinleşmediğini belirtti.

Bekayi, görüşmelerin hafta sonunda yapılması önerisinin değerlendirildiğini söyledi.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat'ta biri ise İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

Taraflar görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.

İran'dan yayın yapan Nournews, ismi açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı haberde, görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağını yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.




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