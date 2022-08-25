Dünya Afrika ülkeleri Türk İHAlarına niçin büyük ilgi duyuyor?
AFRİKA

Afrika ülkeleri Türk İHA'larına niçin büyük ilgi duyuyor?

'Bayraktar TB2' insansız hava araçları, Afrika devletleri arasında gün geçtikçe dikkat çekmeye devam ediyor. Afrika devletlerinin dünyadaki çeşitli çatışmalarda etkili olduklarını kanıtladıktan sonra silahlı gruplarla savaşmak için giderek daha fazla Türk uçağı satın alıyorlar. Çatışma bölgelerinde kullanan ordunun lehine büyük avantaj sağlayan Bayraktar model insansız hava araçları, Ukrayna, Azerbaycan ve Doğu Avrupa ülkeleriyle kalmayıp Afrika'da da kendine birçok talip buluyor. Satılan İHA'lar Türkiye'nin dost ülkelerle hem askeri hem de siyasi bağlarını ise büyük ölçüde güçlendiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Afrika ülkeleri Türk İHAlarına niçin büyük ilgi duyuyor?
Bayraktar TB2 insansız hava aracı

Ukrayna, Rusya'nın işgaline karşı direnmeye başladığında birçok batılı devletten askeri destek aldı, bunların arasında ağır topçular, uzun menzilli roketler de vardı fakat hepsinden önce Kiev hükümeti zaten konuşlandırabileceği bir silaha sahipti: "Bayraktar TB2"

  • Türk yapımı Bayraktar TB2, Azerbaycan'ın Ermeni zırhlı kuvvetlerini yenmesine ve 2020 Dağlık Karabağ savaşı'nda geniş toprakları geri almasına yardım ederek etkinliğini çoktan kanıtlamıştı.

Üstün becerilerini kanıtlamasıyla beraber bu drona hayranlık duyan ülkeler doğu Avrupa ve Kafkasya ile sınırlı kalmadı.

Afrika ülkeleri filolarına eklemek için sıraya giriyor

Geçtiğimiz haftalarda Burkina Faso'dan güneye hareket eden bölücü teröristlerin sızmasını engellemek için mücadele eden Batı Afrika eyaleti Togo'ya teslim edilen Bayraktar TB2'lerin sevkiyatı tamamlandı.

Mayıs ayında Nijer, Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde ve Çad Gölü çevresindeki isyancı gruplara yönelik askeri operasyonları için bu çok yönlü ve diğer modellerine kıyasla uygun fiyatlı uçaklardan yarım düzine satın aldı.

Diğer Afrikalı müşteriler arasında Etiyopya, Fas ve Tunus yer alırken, Angola da Türk yapımı dronlara büyük ilgi gösterdi.

2019 yılında Libya'da kullanıldı

Ancak bu gözetleme ve imha etmede bir numara olan insansız hava aracını kıtada ilk kullanan ülke, 2019 gibi erken bir tarihte Libya'ydı. Trablus kuvvetlerinin doğu isyancılarını engellemesine yardımcı olan Bayraktar TB2 kendini bu cephede de kanıtlamıştı.

Afrikalı talipler, özellikle yoksul ülkeler için, Bayraktar TB2, alışıla gelmiş bir insanlı jet ile hava sahası savunma kuvveti geliştirmek için gereken ekipman ve yıllarca süren elit eğitim maliyeti olmadan önemli hava gücü geliştirme şansı sağlıyor.

Bu da Bayraktar dronlarını Nijer ve Togo gibi devletler için altın değerinde olduğunu tekrardan kanıtlıyor.

Nijer'in, ülkenin başkent Niamey'e arabayla sadece birkaç saat uzaklıktaki Burkina Faso ve Mali dahil olmak üzere üç ayrı sınır bölgesindeki militanlarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor.

Hükümet birlikleri ayrıca Güneydoğu'yu Boko Haram ve İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti'nin (Iswap) saldırılarına karşı korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Togo için ise terör tehdidi nispeten yeni ve son derece endişe verici bir deneyim.

Son on yılın büyük bölümünde militan grupların faaliyetleri merkezi Sahel ve esas olarak Fildişi Sahili, Gana, Togo ve Benin gibi kıyı ülkeleriyle sınırlarından uzak bölgelerden oluşuyordu.

Ancak günümüzde silahlı gruplar Burkina Faso'nun büyük bir bölümünde ve bu dört devletle sınırı boyunca uzanan kırsal alanlara ulaştıkça tablo değişmeye başladı.

2019'un sonlarına doğru güvenlik güçleri kuzey Togo'ya militan sızma belirtileri tespit ediyordu.

Başlangıçta savaşçılar sadece dinlenmek ve yaralarını sarmak için saklanıyor olsalar da Lomé'deki hükümet, Batı Afrika'daki komşuları gibi, tehdidin artabileceğinden endişe duyuyordu.

İHA

Afrika'nın terörle mücadelesinde büyük rol oynayacak

Komşu Fildişi Sahili, 2016'te Grand Bassam beldesine teröristler tarafından bir saldırı düzenledi, bu da 19 kişinin ölmesine sebep oldu. Ardından 2020'de kuzeydoğudaki güvenlik güçleriyle saldırılar ve çatışmalar yaşanmaya devam etti.

Tüm bunlar terör örgütleriyle mücadele eden Afrika ülkelerinin çatışmada üstünlük sağlaması için ordularına yüksek teknoloji silahlar kazandırmasını gerektiriyor. Togo'ya tıpkı Nijer gibi militan savaşçı gruplarını tespit etmek ve teröristlere karşı saldırılar düzenleyebilmek için Kendi ülkesinde de ulusal hava gözetleme görevinden sorumlu olan Türk dronlarının devreye girdiği yer de tam burası oluyor.

Dronların kullanımı Sahel için yeni değil. Hem Fransa hem de ABD'nin Nijer'de hükümetin güvenlik stratejisini desteklemek için faaliyet gösteren drone üsleri var.

Federal hükümetin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile mücadele ettiği Etiyopya gibi daha büyük güçler içinse dronlar genel askeri kapasiteyi genişletmek için değerli bir araç olarak görülüyor.

İHA

Afrika ile hem askeri hem de siyasi bağlar güçleniyor

Hem Togo hem de Nijer için Türkiye ile arz ortaklığı siyasi açıdan da fayda sağlıyor. Hükümetin eski sömürge gücü olan Fransa ile yakın güvenlik ortaklıklarına olan bağımlılığını azaltmakta ve Afrika ülkelerinin hem siyasal hem de askeri açıdan özerkleşmesinde Türkiye önemli bir rol oynuyor.

Ankara'nın tarafında ise "drone diplomasisi" ve askeri ortaklık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sahra'nın güneyindeki dış politika tanıtımında önemli bir araç haline geldi. Havaalanlarının inşası ve diğer kilit altyapı projeleri gibi uzun süredir devam eden yapılaşma planları ise tamamlanmış oldu.

İHA

MSB tarih vererek duyurdu: Altı adet 'Bayraktar TB2' daha TSK envanterine giriyor
EKONOMİ
MSB tarih vererek duyurdu: Altı adet 'Bayraktar TB2' daha TSK envanterine giriyor

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
FOTOĞRAF 14
Title
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.<br>
Title
Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.<br>
Title
Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, \"Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik.\" dedi.
Title
Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.
Title
Büyükelçi Besta da \"Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum.\" diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını \"mucize\" olarak niteledi.
Title
Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde \"Bayraktar’ın armağanıdır\" yazıyor.
Title
Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı.
Title
Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
Title
TB2 SİHA özellikleri<br>Haberleşme menzili: &lt;300 km<br>Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot<br>Faydalı yük kapasitesi: 150 kg<br>Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EOIRLD ya da çok amaçlı AESA Radar
Title
Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat<br>Yakıt kapasitesi tipi: 300 Litre benzin<br>Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)<br>Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
Title
Havada kalış: 27 Saat<br>Kanat açıklığı: 12 metre<br>Yükseklik: 2.2 metre<br>Uzunluk: 6.5 metre
Title
İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor<br>Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
Title
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Title
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
Bayraktar TB2den yeni rekor

Bayraktar TB2'den yeni rekor

​Daha önce yapabilen olmamıştı: Türk havacılık tarihine geçti.
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

​Yedi soruda ucuz konut projesi: Aylık taksitler kaç lira olacak?
CHPden şaşırtmayan çıkış: İmam Hatiplilere sapık diyen Gülşene tepki değil destek geldi

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.

​Ortalık karışacak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.