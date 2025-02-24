Almanya'da PKK sempatizanları vekil oldu: Terör örgütü olmadığını savunuyorlar

“Almanya'daki faşizm ve Türkiye'deki Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları gibi olumsuz tarihsel olayları da göz önünde bulundurarak bugünün sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Almanya'daki faşizm ve Türkiye'deki Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları gibi olumsuz tarihsel olayları da göz önünde bulundurarak bugünün sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Erdoğan, iktidarı çok da kolay devretmek istemeyecek bir noktaya gelmiş gibi görünüyor. Kolay olmayacak ama gerçekten umutluyum. Sol Parti milletvekili olarak Türkiye'de solun güçlenmesini diliyorum, HDP ismiyle seçimlere giremediği için de Yeşil Sol Parti'nin seçimlerden güçlenerek çıkmasını umut ediyorum.”