Almanya'da PKK sempatizanları vekil oldu: Terör örgütü olmadığını savunuyorlar

PKK paçavrası paylaşandan Alman parlamentosunda terör örgütüne destek çağrısı yapana...
Almanya seçimleri geride kaldı. Sandıktan 19 Türk kökenli milletvekili çıktı. Bu 19 milletvekilinden bazılarının terör örgütü PKK sevdası da seçilmelerinde önemli bir etken. Sol Parti’de birleşen PKK sempatizanları hem Almanya içerisinde örgütün güçlenmesini istiyorlar hem de yaptıkları açıklamalarla Türkiye’de manipülasyon oluşturuyorlar. Almanya'da uzun yıllardır PKK için siyaset yapan isimler yeni dönemde de örgütün alan kazanması için canhıraş teröristleri savunacak.
Ermeni soykırımı yalanını destekledi
Sol Parti’den milletvekili seçilen Ateş Gürpınar, Ermeni soykırımı yalanını savunan isimlerden biri.
“Almanya'daki faşizm ve Türkiye'deki Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları gibi olumsuz tarihsel olayları da göz önünde bulundurarak bugünün sorumluluğunu üstlenmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
diyen Gürpınar, Türkiye’de 2023 yılında gerçekleşen seçim öncesinde verdiği röportajda, seçimlerde hile olabileceğini iddia etmişti:
“Erdoğan, iktidarı çok da kolay devretmek istemeyecek bir noktaya gelmiş gibi görünüyor. Kolay olmayacak ama gerçekten umutluyum. Sol Parti milletvekili olarak Türkiye'de solun güçlenmesini diliyorum, HDP ismiyle seçimlere giremediği için de Yeşil Sol Parti'nin seçimlerden güçlenerek çıkmasını umut ediyorum.”
Terör örgütü PKK için yasa tasarısı sundu
Gökay Akbulut, sosyal medyadan yaptığı terör paylaşımları sebebiyle Türkiye’de hakkında soruşturma açılmış bir isim. Ülkeye giriş yaptığı zaman “terör propagandası” suçundan gözaltına alınan Akbulut, Mayıs 2022'de terör örgütü PKK'nın Almanya'da faaliyet yasağının kaldırılması için bir yasa tasarısı sunmuştu.
Sivillere saldırı iftirasını attı
Türkiye’nin sınır ötesindeki terör operasyonlarını hedef alan Ferat Koçak, iftiralarıyla Batı medyasını etkilemeye çalıştı. Sivillerin öldürdüğü yalanını söyleyen Koçak,
“Bu saldırılar, sadece bölgedeki halkları hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası hukuku ve insan haklarını da hiçe sayıyor.”
demişti.
PKK’yı terör örgütü görmüyor
Cansu Özdemir, 2017'nin kasım ayında sosyal medya hesabında, terör örgütünün paçavrasını paylaşarak “PKK yasağı kaldırılırsın” ifadelerini paylaşmıştı. Almanya’da hakkında açılan soruşturmaya dair Özdemir,
“PKK'yı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Sözlerimin arkasındayım! PKK bir terör örgütü değildir, bu nedenle paylaşımımın arkasındayım.”
ifadelerini kullanmıştı.
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