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Angela Merkel'in saç ve makyaj masrafını hala Alman hükümeti ödüyor: 55 bin euro fatura kesti

“İşe bisikletle gidiyor”, "Mütevazı evde kalıyor" denilerek örnek gösterilen Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel’in görevi bırakmasına rağmen hükümete sadece makyaj ve kuaför maliyetinin 55 bin euro olduğu ortaya çıktı.

15:30 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Almanya, görevi bıraktığından bu yana Merkel'in saç ve makyajına 55 bin euro harcadı.

Almanya, görevi bıraktığından bu yana Merkel'in saç ve makyajına 55 bin euro harcadı.

Almanya'nın en önemli görevinden yaklaşık iki yıl önce ayrılmasına rağmen, Merkel hâlâ federal hükümete çeşitli masraflar fatura ediyor.

Başbakanlık, hala Merkel'in hem kamusal hem de özel görüşmelerinde saç ve makyaj masraflarını karşılıyor.

Alman hükümeti, 2021'de görevden ayrıldığından beri eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in saç ve makyajına 2022'de 37 bin 780 euro, 2023'te 17bin 200 euro olmak üzere yaklaşık 55.000 euro harcadı.

Stilistin gezilerde Merkel'e eşlik etmesi durumunda da bunun maliyetleri olduğu kaydedildi.

Halka açık olmayan programlar için bile, 69 yaşındaki Merkel'in yanında bulunan saç ve makyaj görevlisi olduğuna dikkat çekildi.

Emekli maaşı 15 bin euro

Ayrıca ömrünün sonuna kadar bir ofisi, makam aracı, şoförü, özel kalemi ve 3 çalışanı olacak.

Scholz'da masraftan kaçmıyor

Alman Şansölyesi Tagesspiegel'e "Maliyetlerin üstlenilmesi, kamuya açık olsun ya da olmasın, devam eden resmi görevlerin yerine getirilmesiyle bağlantılıdır" dedi.

  • Şu anki Almanya Başbakanı Olaf Scholz da halka açık gezileri için masraftan kaçınmıyor. Bu yıl şimdiye kadar, saç modeli ve makyaj harcamaları için 21.808 euro harcarken, bu rakam 2022'de 39.910 euro'ya ulaştı.




#angela Merkel
#Almanya
#avrupa
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