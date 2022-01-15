Dünya Arjantinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor
AMERİKA

Arjantin’de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı: Yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te 40 santigrat dereceyi aşan hava sıcaklıklarının enerji kesintilerine yol açması nedeniyle yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor.

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Haber Merkezi AA
Arjantin’de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı: Yüz binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemiyor
Foto/arşiv

Telam ajansının haberine göre, Buenos Aires’te hafta başından bu yana sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi, evlerini ve iş yerlerini serinletmek isteyen başkent sakinlerinin enerji tüketimini önemli ölçüde artırdı.

Buenos Aires’in kuzey kesiminde dün aşırı enerji tüketimi sonucu enerji kesintileri yaşanmasıyla en az 150 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Elektrik dağıtımı yapan birçok şirketin hizmetlerinde aksamalar meydana geldi, kesintiler en az 700 bin kişiyi etkiledi.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), hafta başında aşırı sıcak hava dalgası konusunda uyarı yayımlamış, elektrik hizmeti veren şirketlerin dağıtım ağlarını güçlendirmeye çalıştığını bildirmişti.

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