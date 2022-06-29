Atina’ya ‘Türk Egesi’ golü: Türkiye'nin aldığı isim hakkı Yunanistan'ı karıştırdı

2021 yılı ile birlikte, turizm politikası çerçevesinde Ege’deki Türk sahillerinin reklamını yapan Türkiye’nin, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Komisyonu’ndan (EUIPO), “Turkegean (Türk Egesi)” isim hakkını alması Atina’yı karıştırdı. Komisyon Türkiye’nin kararını kabul ederek, “Türk Egesi’nin” Aralık 2021’den Temmuz 2031’e kadar kullanabileceği kararını açıkladı. Karar Yunan siyasetinde depreme neden oldu.

Ülke genelinde akademisyenlerden ve politikacılara kadar birçok kişi, AB’nin kararına tepki gösterdi ve hükümeti hedef alan açıklamalarda bulundu. Muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon’un milletvekili George Katrougalos, kararın “kabul edilemez” olduğunu kaydederek Miçotakis yönetimini topa tuttu. Yunanistan hükümet sözcüsü Giannis Oikonom ise, Türkiye’nin üzerinde münhasır haklara sahip olduğu bir marka oluşturmayacağını belirterek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

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