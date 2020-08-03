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Dünya Avrupa Türkiye ile çatışmaz Erdoğanın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır
AVRUPA

Avrupa Türkiye ile çatışmaz: Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır

Yunanistan’ın eski Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis Türkiye’nin önemine vurgu yaparak jeopolitik ve ekonomik olarak AB’nin Yunanistan yerine Türkiye’yi tercih edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Evangelos Apostolakis
Evangelos Apostolakis

Yunanistan’da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Apostolakis, “Erdoğan’ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir.” dedi.

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  • Türkiye’nin, Erdoğan’ın liderliğinde Doğu Akdeniz’de ciddi bir bölgesel güç olarak yükselme eğiliminde olduğunu belirten Apostolakis, şöyle devam etti: “Erdoğan’ın katılmadığı ciddi bir görüşme olmamıştır. Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet de yoktur. ABD, Türkiye ile ilişkilerini korumak ve bu ülkeyi Batı tarafına doğru çekmek için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Avrupa (Türkiye ile) çatışmamaya çalışıyor. Erdoğan’ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir.”

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