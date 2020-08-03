Avrupa Türkiye ile çatışmaz: Erdoğan'ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır

Yunanistan’da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Apostolakis, “Erdoğan’ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir.” dedi.

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DOĞU AKDENİZ’DE YÜKSELİYORLAR

Türkiye’nin, Erdoğan’ın liderliğinde Doğu Akdeniz’de ciddi bir bölgesel güç olarak yükselme eğiliminde olduğunu belirten Apostolakis, şöyle devam etti: “Erdoğan’ın katılmadığı ciddi bir görüşme olmamıştır. Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet de yoktur. ABD, Türkiye ile ilişkilerini korumak ve bu ülkeyi Batı tarafına doğru çekmek için çok büyük çabalar sarf etmektedir. Avrupa (Türkiye ile) çatışmamaya çalışıyor. Erdoğan’ın kıstırılmış veya güçsüz olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir.”