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Dünya Azerbaycan ordusu, Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
ASYA

Azerbaycan ordusu, Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı

Azerbaycan ordusu, Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı

Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde, Bayrak Günü'nde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, şehrin sokakları, caddeleri ve farklı yönlerden çekilmiş manzaraları yer aldı.

Şuşa'da zafer yürüyüşü
DÜNYA
Şuşa'da zafer yürüyüşü

Şuşa kalesi, Aşağı Gövher Ağa ve Yukarı Gövher Ağa camileri gibi tarihi yapıların da bulunduğu görüntülerde, Azerbaycan askerleri kentteki yapılardan birinin üstünde Azerbaycan bayrağını dalgalandırıyor.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
OYNAT 01:31
Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini yayınladı. Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentinin ilk görüntülerini paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, Şuşa'da 28 yılın ardından Azerbaycan bayrağının dalgalandığı görülüyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatında kritik öneme sahip olan Şuşa kenti, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Kent, 28 yıl Ermenistan işgal altında kaldı. Azerbaycan tarihinde özel bir yere sahip olan Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisi olarak biliniyor.


  • Kameraya konuşan askerlerden biri, "Sayın Başkomutanım, sizin komutanızda Şuşa işgalden kurtarıldı. Yaşasın Başkomutan, yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Şuşa'nın kurtarıldığını duyurmuştu.

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