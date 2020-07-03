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Dünya BAE-İsrail anlaştı Yapay zeka ve savunma sanayi alanında işbirliği yapacaklar
ORTADOĞU

BAE-İsrail anlaştı: Yapay zeka ve savunma sanayi alanında işbirliği yapacaklar

İsrail'den iki firmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nden G42 firmasıyla koronavirüsle mücadelede teknolojik çözümler geliştirmek amaçlı çalışmak üzere anlaşma yaptığı belirtildi. İşbirliği yapan Rafael ve İAİ firmaları, İsrail ordusuna füze ve askeri savunma sanayi ekipmanları sağlıyor.

Haber Merkezi AA
İsrail ve BAE'li şirketler anlaştı.
İsrail ve BAE'li şirketler anlaştı.

İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan yayında, Rafael ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (İAİ) adlı iki devlet kuruluşunun BAE'de lider teknoloji firmalarından G42 ile Kovid-19 konusunda anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

The Jerusalem Post gazetesi de anlaşmaları tarihi bir gelişme olarak nitelediği haberinde İsrailli firmaların savunma sanayiinde faaliyet gösterdiğini ve anlaşma yapan üç şirketin, Kovid-19'a karşı etkili çözümler sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme alanında işbirliği planladığını aktardı.

İSRAİL ORDUSUNA FÜZE VE EKİPMAN SAĞLIYOR

  • İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Rafael ve İAİ firmaları, İsrail ordusuna, füze ve askeri savunma sanayi ekipmanları sağlıyor.

'KORONAVİRÜS'E KARŞI' İŞBİRLİĞİ

Abu Dabi merkezli yapay zeka alanında faaliyet gösteren G42 firması da son dönemlerde Kovid-19'la mücadele içerikli olduğu duyurulan çalışmalar yürütüyor.

BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu
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BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu
BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.


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