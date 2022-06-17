Dünya Bakan Çavuşoğlu PKK İsveçi rehin almış durumda
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu: PKK İsveç'i rehin almış durumda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagrep’te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarına örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan'ın fotoğraflarının yansıtılmasına tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Son olaylar terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. PKK adeta İsveç'i rehin almış durumda" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: PKK İsveçi rehin almış durumda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagrep’te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın İsveç'te yaptığı eylemlerin önce sosyal medyada ortaya çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı ile Büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi ve Büyükelçimiz hemen sorduğu zaman, Belediye Başkanı, 'Kesinlikle böyle bir şey olmadı' dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberleri olmadığını söylediler ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirildiğini söyledi. Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor, diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür, sadece Türkiye'ye, bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor zaten PKK destekçisi bir milletvekili var o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG/PKK her türlü çabayı sarf ediyor adeta rehin almış durumda."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, pazar günü Brüksel'e gidecek

İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini sürekli hatırlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili biliyorsunuz iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştüler ve NATO Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü, idarenin başındaki kişi Ankara'ya geldi. Daha sonra onlar bir belge gönderdiler, üçlü bir şekilde imzalanabilecek bir belge. Biz bu belgeleri yetersiz bulduk, kendi karşı belgemizi gönderdik 'Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edilebilir.' dedik. Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'e gidecekler pazar akşam ve orada bu belge üzerinde NATO ile birlikte bir çalışma yapılacak ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz."

İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
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Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.<br><br>
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Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.<br>
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<br>Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.
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Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, İsveç ve Finlandiya’nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye’nin kuzeyinde halen YPG’ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti. <br><br>
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İsveç'ten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar
Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yine bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.


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