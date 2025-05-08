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Bakan Fidan Moldova Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Bakan Fidan Moldova Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi

14:368/05/2025, Perşembe
IHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) çerçevesinde Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek oturuma katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'daki toplantı marjında Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.





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