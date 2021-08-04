Dünya Belçika ABnin Türkiye ile anlaşmasını Afgan mültecilere genişletmesini istedi
AVRUPA

Belçika AB'nin Türkiye ile anlaşmasını Afgan mültecilere genişletmesini istedi

Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, artan Taliban şiddeti nedeniyle Afgan mülteci akını öncesinde AB “Türkiye Anlaşmasının” Afganları da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu. Mehdi "Diğer AB ülkeleriyle birlikte Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazdık. Endişelerimizi dile getirdik ve gelecekte mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik" dedi.

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Belçika ABnin Türkiye ile anlaşmasını Afgan mültecilere genişletmesini istedi
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Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Afganistan'da barış sürecinde yaşanan belirsizlik nedeniyle bu ülkeyi terk eden Afgan göçmenlerin girişlerini engellemek için sınırdaki tedbirleri artırdı. Euronews'in haberine göre; Ankara'dan yapılan açıklamada, yeni bir göç dalgasının üstlenilemeyeceğinin altı çizildi.

AVRUPA KOMİSYONU'NA MEKTUP YAZDILAR

Avrupa ise kendi sınırlarını güvende tutabilmek için sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışıyor. Bunun son örneği, Belçika'dan yapılan açıklamada görüldü. Belçika İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Sami Mehdi, Avrupa Komisyonu'na mektup yazdıklarını belirterek, "Mülteci akınlarıyla başa çıkmak için yeni yönergeler sunulmasını istedik." dedi.

"TÜRKİYE, AFGANLAR İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLSUN"

Göçmen akınını Türkiye'nin omuzlarına yüklemeye çalışan ülkenin bakanı, "Bu insanlar bölgede hoş karşılanmalı. Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirmek, göç akışlarını yönetmemize yardımcı olacaktır." dedi. Mehdi, Suriyeli göçmenlerle ilgili anlaşmayı "Afgan mültecilere nasıl genişletilebileceklerini" araştırmaları gerektiğini söyledi.

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