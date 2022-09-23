Dünya BM toplantısında ağır hakaret Rus Bakan Lavrov Zelenskiye küfür etti
AMERİKA

BM toplantısında ağır hakaret: Rus Bakan Lavrov Zelenskiy'e küfür etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e küfür etti. Zelenskiy'e 'O... çocuğu' diyen Lavrov, konuşması sonrası salondan çıkarken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitry Kuleba, "Lavrov kaçma konusunda Rus askerleri gibi usta" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BM toplantısında ağır hakaret: Rus Bakan Lavrov Zelenskiye küfür etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu görüşmelerinde dünya liderlerinin gerçekleştirdikleri konuşmaların sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov söz aldı.

Antony Blinken'ın konuşmasının bitiminden hemen önce salona giren Lavrov, kısa süren konuşmasında Rusya'nın Kiev'in Rusça konuşanlara baskı yaptığına ve Batı'nın Ukrayna'ya yardım etmesinin Moskova için bir tehdit olduğuna yönelik iddialarını tekrarladı.

ZELENSKİY'E AĞIR KÜFÜR

Konuşmasının bitiminde Lavrov, ABD'nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'e dönük tavrının "O bir o... çocuğu ama bizim o... çocuğumuz" anlayışına dayandığını belirtti.

"KAÇMA KONUSUNDA RUS ASKERLERİ GİBİ USTA"

Rus Dışişleri Bakanı, konuşmasının sona ermesinin sonrasında süratle salondan ayrıldı. Lavrov'a tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, "Lavrov kaçma konusunda Rus askerleri gibi usta" ifadelerini kullandı.

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